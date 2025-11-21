Venerdì 21 novembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Bake Off Italia. La trasmissione è guidata da Brenda Lodigiani.

Bake Off Italia 21 novembre, il legame fra dolci e musica

Bake Off Italia, anche venerdì 21 novembre, prende il via alle ore 21:25 circa. La gara fra i concorrenti rimasti ancora in gioco è articolata in tre differenti manche: quella creativa, la tecnica e quella a sorpresa. Alla fine, il miglior partecipante della serata riceve il grembiule blu, mentre il peggiore è definitivamente eliminato.

A decretare tali esiti, nel corso della puntata, ci sono i tre giudici, ovvero Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. A loro, solamente in occasione della prova tecnica, si unisce, come giudice speciale, Iginio Massari. Il tema della serata è il legame fra i dolci ed il mondo della musica.

La prova creativa e quella tecnica

Ad aprire Bake Off Italia c’è la consueta prova creativa, che è dedicata alla musica pop. Tale genere è associato, dai giudici, ai New York Rolls, un dolce che ha ottenuto una grandissima popolarità negli ultimi anni, soprattutto grazie ai social. Si tratta di un dessert sfogliato, realizzato con la pasta croissant posta in modo circolare. Gli aspiranti pasticceri devono fare tre New York Rolls con altrettante farciture e glassature. Patrizia, che indossa il grembiule blu, può sfruttare il proprio vantaggio, che consiste in un fondamentale aiuto nella delicata fase della tiratura della pasta sfoglia sottile.

La puntata di oggi di Bake Off Italia procede con la prova tecnica. A decidere la torta al centro della manche c’è, come sempre, Iginio Massari. L’oggetto della sfida è la musica classica e, infatti, il dolce preparato è la Torta Operà, ideata da un pasticcere di Parigi con l’intenzione di omaggiare i ballerini del noto teatro francese. Fondamentale che il dessert abbia una forma quadrata, un biscuit gioconda inzuppato al caffè e tre strati alternati di crema al cioccolato e crema del re al caffè.

Bake Off Italia 21 novembre, la prova a sorpresa

Infine, a Bake Off Italia del 21 novembre si svolge la prova a sorpresa. In tale manche, gli aspiranti pasticceri devono preparare una torta a scelta, che però devono realizzare indossando delle cuffiette ed ascoltando il loro brano preferito. Il dessert deve avere una superfice colorata e, soprattutto, deve avere due differenti farciture. Al termine della prova, i giudici comunicano gli esiti della serata.