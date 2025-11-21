Prosegue venerdì 21 novembre, con una puntata che abbiamo seguito in diretta, l’edizione di Fratelli di Crozza. Il programma è proposto su NOVE dalle 21:30. Al timone è confermato Maurizio Crozza. Affiancato da Andrea Zalone, propone imitazioni con le quali commenta i principali temi di attualità.

Fratelli di Crozza diretta 21 novembre, la parodia di Giorgia Meloni

La diretta del 21 novembre parte con l’imitazione di Giorgia Meloni: “Rido perché sono imbarazzata per la sinistra, che pena mi fa. Con noi dovete essere pretenziosi. Noi non vogliamo assoggettare la magistratura! L’ho detto talmente tanto bene che ci ho creduto… Elezioni regionali? La pagina su Wikipedia della Campania l’ho letta tutta! Avete sentito cosa ha detto il consigliere comunista di Mattarella? Quando ho incontrato Mattarella lui è stato molto bravo, mi ha portato il the con i biscotti”.

Proprio i rapporti Quirinale-Presidenza del Consiglio sono al centro del monologo di Crozza: “Dove si è mai visto un consigliere del Presidente della Repubblica che svela eventuali piani di Colpo di Stato ad una cena di tifosi della Roma? Probabilmente, lo scopo era quello di mettere al potere Totti. Alla prossima cena, comunque, andrei più leggero con gli amari“.

L’attenzione si sposta, ora, sul Ministro degli Interni Matteo Piantedosi: “Lui è sempre il gladiatore più fedele della Premier”. Proprio il Ministro è ora imitato: “I centri in Albania? Ci servono e ci serviranno, l’immobile è stato condonato ed una cosa è fatta. Ci portiamo i migranti, poi li sgomberiamo, li riportiamo e li risgomberiamo. Quando sgombereremo l’immobile di CasaPound? A Leoncavallo i comunisti mangiamo i bambini. Questa è una questione chiusa, passiamo al prossimo quesito“.

Vincenzo De Luca e Luca Zaia

La diretta del 21 novembre di Fratelli di Crozza va avanti. Crozza continua il monologo: “Il centrodestra non ha rispettato una delle promesse fatte in campagna elettorale. Ora, io dico, sinistra sbizzarritevi anche voi! Che so, promettete un salario minimo a 30 euro all’ora ed un medico della mutua ad abitante. Certo, voi mi direte: non abbiamo una persona con abbastanza carisma. Potete prendere un attore ed assumerlo per un anno, magari Elio Germano. Invece, alla sinistra manca un leader e domenica sparirà nell’ombra anche l’ultima personalità che gli era rimasta, ovvero Vincenzo De Luca“.

Si svolge, ora, la parodia di Vincenzo De Luca. L’oramai ex governatore della Campania: “Campani, domenica e lunedì c’è un appuntamento al quale non potete mancare, ovvero la sagra Sorsi e Sapori. Tutto ruota intorno alla processione con protagonista una mia statua, portata per oltre 800 km. Questo è l’avvenimento più importante del weekend“. Parlando di Elezioni, De Luca recupera uno scatolone nel quale mettere le sue cose e tira fuori una fascia nera di lutto da indossare.

Dopo De Luca, tocca all’altro Presidente regionale uscente, cioè Luca Zaia. La sua imitazione è esilarante ed è ambientata in una conferenza stampa ricca di problemi tecnici: “Prima di lasciare la carica di Doge vi lascerò quattro capisaldi, come ha fatto Moser con i comandamenti. Se sei un malvivente ma entri dalla porta, sei educato e ti pulisci le scarpe nessuno ti dice niente. Se invece mi punti la pistola, allora anche io gliela punto e creiamo uno stallo messicano. Se invece scappa sulla pedemontana, il ladro si ferma perché è molto bella“.

Fratelli di Crozza diretta 21 novembre, Adolfo Urso

La diretta del 21 novembre di Fratelli di Crozza entra nel vivo con un monologo dedicato alla ex Ilva di Taranto. Un tema al centro delle polemiche e di cui sta occupando il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso: “Lui è un politico anomalo, non si può dire neanche che sia bravo a parole! Questa settimana abbiamo perso un altro pezzo di Italia, perché è stata ceduta l’Iveco all’India“. Il conduttore legge un lunghissimo elenco delle aziende italiane vendute all’estero: “Solo oltre 30 mila, nel mondo vendiamo più aziende che parmigiano“.

Ovviamente, il conduttore imita il Ministro, come sempre alle prese con i problemi linguistici: “Buonapera a tutti, Iveca agli stranieri è una dichiarazione bizzara. Allorsa, Iveca realizza tratori agrili, io spinco con sforzo tutte le accuse rivolte a me medesimo. Patti pravi ed amicizia che si allunga, ho un elenco di aziende vendute all’estero secoli fa“.

Red Ronnie e Vittorio Feltri

Fratelli di Crozza del 21 novembre procede con Red Ronnie: “Stasera vi darò informazioni che potranno raggiungere solo quelli che non usano pile o batterie. Questa è la radiografia di un alieno, che si sposta velocissimo e cammina all’indietro, perché è un alieno-granchio. Il tridattile di Nazca è uguale ad ET, pare che Steven Spielberg già sapesse e per quello ha creato la storia di ET Telefono casa”.

La serata giunge al termine con Vittorio Feltri: “Con le Kessler è andato via un mondo, erano il sogno erotico dei ragazzi, erano un fenomeno erotico unico, con una perdevi le diottrie, con due diventarvi anche sordo. La Nazionale? Gattuso non è neanche italiano essendo calabrese, è stato un errore dare a lui la panchina“.