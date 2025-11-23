Come ogni domenica, il 23 novembre è in onda la puntata pomeridiana di Amici 25. Il talent show è proposto, su Canale 5, dalle ore 14:00 circa.

Amici 25 puntata 23 novembre, le sfide di Riccardo, Pierpaolo e Paola

Alla conduzione della puntata del 23 novembre di Amici c’è Maria De Filippi. Al suo fianco, nel programma proposto anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV, ci sono i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Nella danza, invece, ci sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Nella puntata, che ha una durata di due ore terminando alle 16:00, si svolgono le sfide di alcuni concorrenti, che sono costretti a salire sul palco con l’obiettivo di mantenere un posto nel talent. Rischiano di dover abbandonare per sempre il programma il cantante Riccardo, oltre che la ballerina Paola.

Le classifiche

La maggior parte della puntata del 23 novembre di Amici, però, è dedicata alle performance degli allievi, finalizzate alla formazione delle classifiche. Esse sono create mediante i voti assegnati da alcuni ospiti, esperti di ballo e di canto. Il posizionamento degli sfidanti determina, alla fine, i talenti che dovranno affrontare la sfida nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il canto, Maria De Filippi ha chiamato due cantanti molto note del nostro paese. La prima è Noemi, impegnata in tournée con il suo Nostalgia Indoor e reduce dall’esperienza come giudice nel talent show Io Canto Family, proposto sull’ammiraglia del Biscione. La seconda giurata speciale coinvolta il 23 novembre è Fiorella Mannoia, in prima linea con la fondazione Una Nessuna Centomila, impegnata attivamente nella lotta contro la violenza sulle donne.

Per quanto riguarda la danza, la classifica di Amici 25 di questa settimana è formata da Sergio Bernal Alonso. Ballerino e coreografo, è considerato universalmente come uno dei danzatori migliori a livello internazionale.

Amici 25 puntata 23 novembre, gli ospiti

Nel corso della puntata di Amici del 23 novembre si esibiscono, sul palco, alcuni ospiti. La prima è la già citata Noemi, che presenta il suo nuovo singolo intitolato Bianca. La canzone, realizzata con la collaborazione di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, è stata rilasciata il 21 novembre scorso. A seguire, il pubblico e gli allievi possono ascoltare Niente di particolare, ultima canzone di Fulminacci, che dal 2026 è protagonista di Palazzacci Tour 2026, il suo primo tour nei palasport che partirà da Roma.