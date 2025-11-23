Domenica 23 novembre, dalle ore 15:00, si svolge la finale della Coppa Davis 2025 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. L’Italia cerca la vittoria contro la Spagna.

Coppa Davis 2025 finale programmazione tv, gli Azzurri a caccia della terza vittoria

Quella dell’edizione 2025 è, per l’Italia, la decima finale della storia. Di queste, tre sono terminate con la vittoria, mentre sei si sono concluse con la sconfitta. Gli Azzurri hanno vinto le ultime due edizioni e quest’anno provano ad ottenere il terzo trofeo consecutivo. Il coach Filippo Volandri, per cercare l’impresa di fronte al pubblico di Bologna, si affida ancora una volta a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli ed al doppio Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

Gli Azzurri, nel match, devono confrontarsi con la Spagna, che ha vinto la competizione sei volte e che è riuscita a conquistare un pass per la finale sconfiggendo, nel turno precedente, l’insidiosa Germania. Il team degli iberici è composto da Pablo Carreno Busta, Jaume Munar e, nel doppio, da Marcel Granollers e Pedro Martínez. Assenti le due stelle del tennis mondiale maschile, ovvero l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Coppa Davis 2025 finale programmazione tv, la diretta su Rai 1

Come accaduto già in occasione della semifinale, la finale della Coppa Davis 2025 è proposta, in diretta ed in chiaro, su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato si collega con l’incontro a partire dalle ore 15:00 circa. La diretta, visibile anche in streaming ed on demand su Rai Play, è raccontata da Maurizio Fanelli ed Omar Camporese.

La messa in onda su Rai 1 della finale della Coppa Davis provoca ampie modifiche alla consueta programmazione tv della rete. Domenica In con Mara Venier, Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari ha una durata di appena un’ora, dalle 14:00 alle 15:00. Cancellata, invece, la puntata di Da noi a ruota libera e del game show L’Eredità. Al termine della partita, come già accaduto per la semifinale, parte il TG1, seguito dal confermato Affari Tuoi.

L’incontro proposto su SuperTennis

Ma la finale della Coppa Davis 2025, così come tutto il resto del torneo, è proposta, sempre in chiaro ed in diretta, su SuperTennis, rete visibile sul canale 64 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire la sfida sul multichannel SuperTennis Plus, accessibile gratuitamente da tutte le smart tv. In streaming, invece, la competizione è proposta su SuperTennis X, piattaforma digitale della FITP, ovvero la Federazione Italiana Tennis e Padel. Il racconto è di Lorenzo Fares e Diego Nargiso.