Domenica 16 novembre, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Amici 25. Il pomeridiano del talent show è visibile, come ogni settimana, dalle ore 14:00.

Amici 25 puntata 16 novembre, la sfida di Maria Rosaria

Ad Amici del 16 novembre sono protagonisti gli allievi della scuola guidata da Maria De Filippi. A supportare i ragazzi, anche oggi, ci sono i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Per la prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Nella danza, invece, partecipano Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Nella puntata di oggi, proposta anche in streaming ed on demand tramite il sito Witty TV e Mediaset Infinity, una giovane allieva deve cercare di difendere il proprio banco. Stiamo parlando di Maria Rosaria, giovane danzatrice di 17 anni. Nel pomeridiano deve affrontare una nuova sfida, giudicata per l’occasione dal coreografo Federico Leli.

Quatto giurati speciali per formare le classifiche di canto e ballo

Nel corso del pomeridiano del talent, sia i concorrenti che i ballerini di Amici 25 salgono sul palco e si esibiscono. Essi sono giudicati da alcuni ospiti, esperti delle varie categorie, i cui esiti contribuiscono alla formazione della classifica. Il posizionamento degli allievi determina, alla fine, i talenti che dovranno affrontare la sfida nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la danza, in qualità di giudice c’è Giuseppe Giofrè, vincitore nel talent nell’undicesima edizione e negli scorsi mesi impegnato, in varie date, nel corpo di ballo di Jennifer Lopez. Nella medesima categoria è giudice speciale il professionista Francesco Mariottini. Per quel che concerne il canto, invece, la classifica è determinata, in primis, dai giudizi del cantautore Ermal Meta. A lui si aggiungono i voti del conduttore Alessandro Cattelan, reduce dall’esperienza da giudice ad Italia’s Got Talent.

Amici 25 puntata 16 novembre, ospite Eddie Brock

Nella puntata del 16 novembre di Amici 25 si svolge una gara di inediti. A giudicare i brani ci sono Barbara Rossetti di Radio 105, Filippo Ferrario di RDS e Mario Vai, in rappresentanza di RTL 102.5 e Radio Zeta.

Infine, durante l’appuntamento di oggi, sono in scaletta delle performance musicali degli ospiti. Il primo è il già citato Ermal Meta, che presenta Io ti conosco, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso 24 ottobre. Il secondo è Eddie Brock, autore di Non è mica te, brano virale sui social e che conta milioni di fruizioni sulle principali piattaforme streaming.