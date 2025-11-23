Sabato 22 novembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales. Di seguito vi raccontiamo ciò che è successo.

Tu Si Que Vales 22 novembre, la classifica dei duetti

La puntata del 22 novembre di Tu Si Que Vales è stata condotta da Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile ed Alessio Sakara. L’appuntamento ha preso il via con la consueta Lyp Sinc Battle, nella quale sono protagonisti i giudici Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e la Presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli.

In apertura di Tu Si Que Vales del 22 novembre, i giudici hanno affrontato i duetti della Lyp Sinc Battle. La vittoria è andata a Paolo Bonolis che, affiancato da Luca Argentero, ha riportato in auge i The Blues Brothers. Al secondo posto c’è Maria De Filippi, che con Emma ha intonato Amami. Terzo posto per Luciana Littizzetto, che insieme all’attore Francesco Arca ha cantato Ci sarà di Al Bano e Romina.

Terzo posto, a pari merito, per Sabrina Ferilli, che insieme a Tina Cipollari hanno omaggiato Paola e Chiara in Furore. Infine, quinta ed ultima posizione per Rudy Zerbi e Nathalie Guetta in Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Tu Si Que Vales 22 novembre, i giurati si sono esibiti da soli

A differenza di quel che è accaduto nelle scorse puntate, però, in quella del 22 novembre i giurati si sono esibiti anche da soli, alla fine della puntata. Il primo a salire sul palco è Paolo Bonolis, che ha interpretato Julio Iglesias con il classico Se mi lasci non vale.

La gara della Lyp Sinc è proseguita con Sabrina Ferilli, chiamata a portare sul palco Miley Cyrus con Wrecking Ball. Terza giudice a salire sul palco è Luciana Littizzetto, che ha provato a vincere con la hit Casa mia del cantautore Ghali.

Nel corso della puntata del 22 novembre di Tu Si Que Vales, la giudice Maria De Filippi presta il volto a Madonna con il singolo La Isla Bonita. Infine, Rudy Zerbi ha tentato di omaggiare Freddie Mercury con Radio Ga Ga.

Alla fine, la giuria popolare ha decretato la classifica finale. Al primo posto, a pari merito, ci sono Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Al secondo posto c’è Rudy Zerbi, mentre sul gradino più basso del podio c’è Paolo Bonolis. Fanalino di coda, invece, Luciana Littizzetto.

Le esibizioni

A Tu Si Que Vales del 22 novembre si sono esibiti alcuni talenti. Nessuno di loro è riuscito a staccare il pass per la finale. Fra i migliori c’è Salvatore, giovanissimo ballerino che ha ottenuto 4 sì con una coreografia di salsa. Molto apprezzato anche il ballo del Duo Fugazi e della crew Ping Pong Pang. Eccezionali, come ogni sabato, gli ascolti. Il titolo, infatti, ha permesso a Canale 5 di vincere la serata con oltre 4,4 milioni di spettatori ed il 28,8%.