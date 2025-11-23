Domenica 23 novembre prende il via la nuova edizione di Zelig On. La trasmissione è proposta su Italia 1 e prende il via al termine di NCIS Unità Anticrimine.

Zelig On, il cast di conduttori

Zelig On prende il via alle ore 21:25 circa. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Coloro che guidano il format, spin off di Zelig, sono Paolo Ruffini e Lodovica Comello. Il primo è un attore e regista, che torna al timone di un programma del Biscione dopo l’esperienza, sempre su Italia 1 avvenuta nel 2020, con La Pupa e il Secchio e viceversa. La seconda, invece, torna sulla rete Mediaset dopo aver guidato, nel 2021, una diretta de Le Iene.

In qualità di ospiti fissi, a Zelig On, ci sono Ale e Franz. Il duo comico, a lungo nel cast di Zelig, accompagna il pubblico alla scoperta del backstage, fra sketch ed interviste realizzate nel dietro le quinte.

Il cast di comici della prima puntata

Nel corso delle varie puntate di Zelig On salgono sul palco oltre cinquanta giovani promesse del mondo della comicità, selezionate, in tutta Italia, dopo lunghi casting realizzati da Giancarlo Bozzo. Ai giovani talenti si uniscono altri comici già noti ed affermati. Il progetto mira ad unire esperienza e innovazione, mantenendo viva la tradizione di uno dei marchi più amati della televisione.

Durante la prima puntata di Zelig On si esibiscono numerosi comici. Fra gli altri ci sono Filippo Caccamo, Michele Cosentino, Vincenzo Comunale, Giovanni D’Angella, Andrea Di Marco, Elianto, Chiara Lippi e Francesco Migliazza. Oltre a loro partecipano anche Nikolas Albanese, Vincenzo Albano, Chiara Anicito, Max Samaritani, Aurelio Sechi, Senso d’Oppio, Davide Spadolà, Antonello Taurino e Virgigno. Infine, il pubblico a casa ha la possibilità di ascoltare i monologhi e gli sketch di Giada Parisi, Max Pieriboni, Nando Prati ed Alice Redini.

Zelig On, ospite del debutto è Max Angioni

Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Ale e Franz, ogni settimana, accolgono sul palco un ospite, con il quale firmano sketch e momenti comici. In occasione della prima puntata, proposta nel prime time del 23 novembre, è dato il benvenuto a Max Angioni. Per lui si tratta di un ritorno in onda nella collocazione della domenica sera di Italia 1, che ha occupato fino a poche settimane fa co-conducendo Le Iene insieme a Veronica Gentili. Una trasmissione, quest’ultima, in onda il martedì.