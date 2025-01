Zelig 2025, l’ultima puntata: ospite Il Volo, i comici e il bilancio degli ascolti

Mercoledì 29 gennaio, Canale 5 manda in onda l’ultima puntata di Zelig 2025. L’edizione, dunque, giunge al termine con l’appuntamento odierno, al via alle 21:25 circa.

Zelig 2025 ultima puntata, i conduttori e il bilancio degli ascolti

Non cambia la coppia di conduttori di Zelig 2025. Anche nell’ultima puntata del format, infatti, il ruolo di padroni di casa è affidato a Claudio Bisio e a Vanessa Incontrada, da tempo volti dello show. Quest’ultimo, oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

Nonostante sia uno dei più longevi di Mediaset, avendo esordito nel lontano 1996, il format continua ad ottenere ascolti soddisfacenti, soprattutto se si considerano i dati Auditel consueti della rete. I due appuntamenti fino ad ora proposti, rispettivamente il 15 e il 22 gennaio, hanno convinto una media superiore a 2,7 milioni di telespettatori, per una share di poco inferiore al 18%. Un dato, questo, per il momento più alto rispetto a quello dell’ultima edizione, in onda nel 2023.

Ospiti i ragazzi de Il Volo

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, durante l’ultima puntata di Zelig 2025, sono affiancati dalla band The Pax Side of the Moon. Il gruppo, composto da otto musicisti e contraddistinto per uno stile originale ed irriverente, ha vinto, nel 2018, il contest di Zelig intitolato Fun Cool Music Award. Inoltre, i momenti di spettacolo sul palco sono arricchiti dal corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti.

Nel prestigioso palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano, durante l’ultima puntata di Zelig, presenziano, come ospiti, i ragazzi de Il Volo. Il trio musicale è composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Gli artisti, famosi in tutto il mondo, sono attualmente impegnati con il tour Tutti per uno Ad Astra Live nei palazzetti.

Zelig 2025 ultima puntata, il cast di comici

Numerosi i comici protagonisti nel corso di Zelig di oggi, giovedì 29 gennaio. Il cast, come sempre, è un mix di volti già noti ed altri emergenti. Essi sono stati scovati, in giro per l’Italia, dagli ideatori del programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

In primis sono presenti Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni e Federico Basso. Con loro, ci sono Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera, Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale e Santo Palumbo. Infine, spazio a Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro.