Il palinsesto tv di stasera, lunedì 24 novembre 2025, offre un ventaglio di opzioni capace di soddisfare ogni tipologia di pubblico. Le principali reti generaliste si sfidano proponendo grandi produzioni di fiction, inchieste giornalistiche approfondite e intrattenimento leggero. Rai 1 punta tutto sull’intensità emotiva della serialità d’autore, mentre le altre emittenti rispondono con format comici, dibattiti politici e cinema internazionale. Inoltre, le piattaforme satellitari arricchiscono l’offerta con titoli perfetti per una serata in famiglia o all’insegna dell’adrenalina.

Stasera in TV lunedì 24 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai dedica la prima serata al ritorno di un personaggio amatissimo. Infatti, va in onda la nuova puntata de Il commissario Ricciardi. Nello specifico, l’episodio intitolato “Il pianto dell’alba” trasporta gli spettatori nella Napoli degli anni ’30. Lino Guanciale interpreta il tormentato commissario che possiede il dono, o la condanna, di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta. Di conseguenza, la trama intreccia indagini complesse e drammi personali, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo minuto.

D’altra parte, Rai 2 cambia completamente registro con Lo Spaesato. In questo show, Teo Mammucari esplora i piccoli borghi italiani con la sua inconfondibile ironia. Dunque, il conduttore interagisce con gli abitanti locali, creando situazioni esilaranti e momenti di autentica scoperta culturale. Parallelamente, Rai 3 conferma la sua vocazione per l’approfondimento con Lo Stato delle Cose. Qui, la redazione propone inchieste scottanti e analisi dell’attualità politica, offrendo al pubblico strumenti critici per comprendere il presente.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Per quanto riguarda le reti Mediaset, Canale 5 prosegue la sua programmazione dedicata alla grande fiction serale, puntando su storie coinvolgenti e cast di rilievo. Al contrario, Italia 1 si rivolge a un pubblico amante dell’azione pura. Infatti, il canale trasmette pellicole ad alto tasso di adrenalina, ideali per chi cerca svago e ritmo incalzante. Allo stesso tempo, Rete 4 si concentra sull’attualità. Pertanto, il talk show serale analizza i fatti di cronaca e politica più rilevanti della settimana, ospitando dibattiti accesi tra opinionisti e politici.

In aggiunta, La7 offre programmi di approfondimento che indagano le dinamiche sociali ed economiche del Paese. Intanto, su TV8, torna la competizione culinaria di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. In questa puntata, quattro ristoratori si sfidano per ottenere l’ambito titolo, valutando reciprocamente location, menu, servizio e conto. Infine, il Nove trasmette Accordi & Disaccordi. In questo spazio, Andrea Scanzi e i suoi ospiti commentano senza filtri gli scenari politici attuali, garantendo una serata di informazione pungente e diretta.

I film e i programmi principali della sera

L’offerta serale garantisce intrattenimento per tutti i gusti.

Il commissario Ricciardi – Il pianto dell’alba (Rai 1): Emozioni e mistero nella Napoli degli anni ’30.

Lo Spaesato (Rai 2): Teo Mammucari unisce viaggio e comicità.

Lo Stato delle Cose (Rai 3): Inchieste giornalistiche in primo piano.

Fiction serale (Canale 5): Storie appassionanti per il grande pubblico.

Cinema d’azione (Italia 1): Adrenalina e spettacolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (TV8): La sfida tra ristoratori appassiona i buongustai.

Programmazione Sky principale — lunedì 24 novembre 2025

Sky Cinema Uno propone una serata all’insegna del divertimento con Vi presento i nostri. In questa commedia, il protagonista affronta le temibili dinamiche familiari del suocero, regalando risate assicurate. Inoltre, il palinsesto include titoli come High Ground e Black Bag – Doppio gioco. Successivamente, Sky Cinema Family dedica la programmazione ai più piccoli con il film d’animazione Moon il panda. Per concludere, i canali tematici Action e Suspense offrono classici intramontabili come Pulp Fiction e Il Cavaliere Oscuro, perfetti per gli amanti del cinema di qualità.