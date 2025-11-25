Giulia Vecchio è la nuova conduttrice di Hot Ones Italia. Per l’imitatrice di Milly Carlucci, dunque, si aprono le porte, come conduttrice, della Rai.

Giulia Vecchio Hot Ones Italia, chi è la sostituta di Alessandro Cattelan

Giulia Vecchio è la nuova padrona di casa di Hot Ones Italia, format nel quale prenderà il posto di Alessandro Cattelan. Lo show è proposto su Rai Play e dimostra la volontà della TV di Stato di riaprire le porte all’attrice.

Giulia Vecchio ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando aveva 18 anni, partecipando a Miss Italia e vincendo il titolo di Miss Puglia. In seguito ha studiato recitazione ed è entrata nel cast de Il Paradiso delle Signore, soap opera di Rai 1 nella quale ha lavorato per due stagioni.

Negli anni successivi, Vecchio colleziona partecipazioni, in qualità di comica, in vari format, come Radio 2 Social Club e Bar Stella. Ma la consacrazione definitiva è arrivata lo scorso anno, quando Vecchio diventa protagonista del GialappaShow.

Le ospitate a Ballando con le stelle e il riavvicinamento alla Rai

L’annuncio di Giulia Vecchio alla conduzione della nuova edizione di Hot Ones Italia arriva sull’onda del successo che l’imitatrice ha ottenuto grazie alle parodie di Monica Setta e, soprattutto, di Milly Carlucci.

Una parodia, quest’ultima, che è piaciuta molto soprattutto alla padrona di casa di Ballando con le stelle, al punto da convincerla ad invitarla in più di una occasione nel programma del sabato sera di Rai 1.

Il percorso che ha riportato Giulia Vecchio in Rai, dunque, è passato soprattutto da Ballando con le stelle, al quale ha presenziato come ospite due volte nell’edizione attualmente in onda. Nella prima puntata ha inviato un video-collegamento realizzando una parodia di Carlucci e lo stesso ha fatto lo scorso sabato. Inoltre, il 22 novembre, senza imitare nessuno, ha ballato una salsa.

Giulia Vecchio Hot Ones Italia, come funziona il format

Per Giulia Vecchio, ora, è tempo di una nuova sfida professionale. La terza edizione dello show, tratto da un format originale statunitense, ha come protagonisti personaggi del cinema, della tv, dello sport, della musica e dei social media. Essi sono intervistati dalla presentatrice davanti a un piatto di alette di pollo piccanti, con un’alternativa vegetariana/vegana. Tale pietanze sono condite con salse progressivamente sempre più piccanti, grazie alle quali è possibile abbattere ogni ritrosia e diffidenza, con reazioni divertenti e imprevedibili. Come nelle precedenti stagioni, il format è trasmesso solamente in streaming su Rai Play.