Il palinsesto tv di stasera, mercoledì 26 novembre 2025, presenta un’offerta variegata che spazia dalla grande fiction italiana al cinema d’azione internazionale, passando per l’intrattenimento musicale e l’approfondimento giornalistico. Le principali reti generaliste competono per catturare l’attenzione del pubblico nel cuore della settimana. Rai 1 punta sull’intensità emotiva e narrativa, mentre le altre emittenti rispondono con adrenalina, risate e inchieste in diretta. Inoltre, lo sport gioca un ruolo cruciale con le sfide europee.

Stasera in TV mercoledì 26 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette un episodio fondamentale della saga di Il commissario Montalbano, intitolato Il metodo Catalanotti. In questa puntata, Luca Zingaretti interpreta un commissario che deve risolvere l’omicidio di un artista e usuraio. Tuttavia, l’indagine si rivela più complessa del previsto. Infatti, Montalbano perde la testa per una giovane collega, mettendo in discussione le sue certezze storiche e il rapporto con Livia. Di conseguenza, la narrazione intreccia il giallo con una profonda crisi personale del protagonista.

Contemporaneamente, Rai 2 propone il film The Equalizer 2 – Senza perdono. Qui, Denzel Washington incarna Robert McCall, un ex agente che lavora come autista. Eppure, la sua tranquilla routine si spezza quando uccidono la sua amica Susan. Pertanto, il protagonista torna in azione per cercare vendetta, scatenando una guerra privata contro i colpevoli. Infine, Rai 3 conferma l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli guida la diretta, poiché la redazione raccoglie segnalazioni e approfondisce casi di cronaca nera e sparizioni misteriose.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 offre una serata di leggerezza con lo show Gigi & Vanessa insieme. Dunque, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada intrattengono gli spettatori con duetti musicali, gag e ospiti prestigiosi. Intanto, Italia 1 alza il ritmo con Fast & Furious: Hobbs & Shaw. In questo spin-off, Dwayne Johnson e Jason Statham devono mettere da parte la loro rivalità. Infatti, una minaccia biotecnologica globale li costringe a collaborare. Quindi, l’azione esplosiva domina la scena dall’inizio alla fine.

Invece, Rete 4 dedica la prima serata all’attualità con Realpolitik, dove Tommaso Labate analizza gli scenari politici e i temi della sicurezza nazionale. Parallelamente, TV8 trasmette Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. In questo episodio, quattro ristoratori si sfidano per ottenere il titolo di migliore, valutando location, menu e servizio. In conclusione, il Nove propone il suo intrattenimento serale, completando un quadro televisivo ricco di alternative.

Stasera in tv: i film e lo sport di oggi mercoledì 26 novembre 2025

L’offerta cinematografica e sportiva soddisfa ogni passione.

Il commissario Montalbano (Rai 1): Un’indagine che scuote l’animo del protagonista.

The Equalizer 2 (Rai 2): Un uomo solo cerca giustizia a ogni costo.

Hobbs & Shaw (Italia 1): Due rivali uniscono le forze per salvare il mondo.

Eyes Wide Shut (Iris): Il capolavoro di Kubrick indaga le ossessioni umane.

Last Straw (Rai 4): Un thriller che tiene col fiato sospeso.

Oltre al cinema, la Champions League accende la serata sportiva. Nello specifico, l’Inter sfida il Real Madrid in trasferta, mentre l’Atalanta gioca a Francoforte. Per questo motivo, milioni di tifosi seguiranno con trepidazione i risultati delle squadre italiane impegnate in Europa.