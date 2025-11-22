Sabato 22 novembre, in diretta su Rai 1 dalle ore 21:25, è andato in onda Ballando con le stelle 2025. Il talent show, guidato da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, prosegue con un nuovo appuntamento, durante il quale scendono in pista le seguenti coppie:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Filippo Zara;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

A decretare la classifica finale, oltre al pubblico a casa mediante televoto, c’è la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. La Ballerina per una notte della diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle è Giulia Vecchio, imitatrice divenuta nota, soprattutto, per interpretare la parodia proprio di Carlucci.

Ballando con le stelle diretta 22 novembre, parte la gara

Inizia la diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle. Si inizia con una sigla dedicata alle Gemelle Kessler: in studio, infatti, si balla il da da un pa. Tutto il pubblico è in piedi, inoltre, per Ornella Vanoni.

Come annunciata già sette giorni fa, la gara parte con la manche nella quale i partecipanti raccontano, con una coreografia da loro ideata, una storia personale. Al termine delle performance, la giuria individua i migliori tre, ai quali va un bonus di +30, +20 e +10 punti.

Iniziano Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Il nuotatore racconta di quando si è trovato a fare i conti con un’accusa, poi rivelatasi falsa, di doping. Balla sulla musica di Non mollare mai di Gigi D’Alessio. Nancy Brilli, con Filippo Zara, racconta del rapporto con l’endometriosi, malattia che l’ha costretta ad un intervento chirurgico, al termine del quale i medici le avevano detto che non avrebbe potuto avere figli. Alla fine, dopo un lungo percorso clinico, è rimasta incinta ed è nato Francesco. Si esibiscono con Che vita meravigliosa di Diodato.

Andrea Delogu, con Nikita Perotti sulla musica di Due vite di Marco Mengoni, narra i primi dieci anni di vita trascorsi a San Patrignano.

Chi ha vinto la prima manche

La prima manche della diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle va avanti con Fabio Fognini-Giada Lini. L’ex tennista, con Un senso di Vasco Rossi, ripercorre il terribile infortunio ai piedi, che sembrava poter interrompere la carriera da tennista. Ballo di protesta per l’eliminazione de La Signora Coriandoli, poi per fortuna si torna alla gara.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, con Perdere l’amore di Massimo Ranieri, racconta il rapporto problematico con il padre, anaffettivo e spesso duro nei modi. La conduttrice racconta l’emozione provata dal ritrovamento di una lettera che il genitore ha scritto al suocero per chiedere l’autorizzazione a sposare Vera, sua mamma. Con i problemi di salute di quest’ultima, il papà si è chiuso e non è più riuscito a lasciarsi andare. Ballo eccezionale.

Arrivano Rosa Chemical-Erica Martinelli. L’artista parla della depressione che ha dovuto affrontare al termine della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Martina Colombari, con Luca Favilla, parla di come l’essere diventata mamma abbia cambiato la sua vita. Infine, Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina effettuano una coreografia dedicata all’adozione, effettuata dal cantante, di un bambino di Chernobyl.

Tempo, ora, degli esiti. Al terzo posto Filippo Magnini-Alessandra Tripoli, che ottengono un bonus di +10 punti. Al secondo, con +20 punti, Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca. Al primo, con +30 punti, Paolo Belli-Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle diretta 22 novembre, la ballerina per una notte

La diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle procede con la Ballerina per una notte Giulia Vecchio, che però interpreta Milly Carlucci. Lo spazio si trasforma in un caos, comunque molto divertente: l’imitatrice, bravissima, si cimenta in un breve ballo insieme alla conduttrice. Più tardi, invece, Giulia Vecchio in carne ed ossa ballerà.

Parte la gara vera e propria con Fabio Fognini e Giada Lini. Propongono un freestyle, seguito dai soliti commenti fuori luogo di Rossella Erra. Smith apprezza, anche se sottolinea qualche difettuccio. Per Lucarelli, lo sportivo sta puntando alla vittoria. Ottengono 37 punti.

Continua Nancy Brilli-Filippo Zara. L’attrice, nella clip di presentazione, è molto dura con la giuria, definita “maligna“. Una samba con tanta energia, realizzata sulle note di La voglia la pazzia di Ornella Vanoni, omaggiata per la seconda volta nella serata con una standing ovation dal pubblico. Zazzaroni apprezza lo sforzo, per Canino era “tutto accennato ma mai concluso“. Per Smith era fuori tempo. Lucarelli: “Era davvero brutto, non sei costante“. Appena 22 punti per una Brilli visibilmente delusa.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

La puntata del 22 novembre di Ballando con le stelle entra nel vivo con Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Realizzano uno slowfox. “Perfetto” per Zazzaroni. Smith parla di “eccellenza“. Lucarelli provoca D’Urso: “Perché ti nascondi dietro La Rocca?“. D’Urso ribatte: “Nessuno mi ha fatto una domanda, mi fa molto ridere tutto questo“. Lucarelli: “Qual è il problema della vostra partecipazione qui? Hai condiviso un post di un giornalista in cui si parlava del format come un purgatorio televisivo. Spiegami cosa vuol dire, il pubblico si conquista con la verità e tu non ce la regali mai“.

La conduttrice risponde: “Molto spesso tirate fuori delle motivazioni che nulla hanno a che fare con ciò che avviene in pista. Selvaggia, io so quello che vorresti. Sei qui a giudicare o a parlare di quello che io scrivo fuori dal programma? Mi fai ridere, se mi interrompi sei scostumata”. La coppia prende 45 punti, che diventano 75 punti grazie ai bonus. Lucarelli, per la cronaca, ha dato un 9.

La gara va avanti con Filippo Magnini ed Alessandra Tripoli. Il loro valzer convince i giudici ed ottiene 47 punti, che diventano 57 punti con il bonus.

Ballando con le stelle diretta 22 novembre, tocca ad Andrea Delogu e Nikita Perotti

Ballando con le stelle del 22 novembre continua. Scendono in pista Andrea Delogu e Nikita Perotti. Un bel paso. Mariotto sottolinea il forte legame fra i partecipanti. Smith lo ha trovato poco bilanciato e “fragile”. Non è d’accordo Lucarelli, che invece li descrive “meravigliosi“. A loro 43 punti, che diventano 73 punti con il bonus dovuto alla vittoria di sette giorni fa.

Ci sono Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Propongono un bel moderno. “Vetusto” per Lucarelli, Smith lo invita a “lasciarsi andare“. Mariotto, invece, parla di performance “noiosetta“. 38 punti. Si va velocissimi a questo punto della gara, perché si è evidentemente in ritardo. Torna l’imitatrice Giulia Vecchio, per la performance della Ballerina per una notte. Bella salsa per l’imitatrice, liquidata in pochissimi minuti.

Penultima coppia in gara è quella di Paolo Belli-Anastasia Kuzmina. Eseguono un paso, preceduto da una polemica del concorrente verso Mariotto e Lucarelli per i voti ricevuti sette giorni fa, a suo dire troppo bassi. La performance piace a Zazzaroni, Canino e Smith. “Eccezionale” per Lucarelli. Ricevono 45 punti, che diventano 75 punti con il bonus.

Martina Colombari e Luca Favilla

La diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle si avvia alla conclusione. L’ultima coppia a scendere in pista, quando sono l’una e cinque del mattino, è formata da Martina Colombari-Luca Favilla. Samba molto ben fatta. 46 punti per loro, che diventano 66 punti con i bonus.

Nell’appuntamento si corre con l’assegnazione dei tesoretti. Matano dà 25 punti a Magnini, Erra dà l’altra metà a Fognini. La vittoria della puntata va a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Al ballottaggio vanno Rosa Chemical-Erica Martinelli e Nancy Brilli-Filippo Zara. Le due coppie si esibiscono ancora, poi è letto l’esito: eliminati, con il 33% dei voti, Nancy Brilli-Filippo Zara.