Mercoledì 26 novembre è prevista la quarta puntata de La Corrida 2025, per un’edizione che, al momento, sta faticando dal punto di vista degli ascolti. Amadeus rischia, di fatto, di andare incontro all’ennesimo flop da quando è sbarcato su NOVE.

La Corrida 2025 ascolti, la media Auditel delle prime tre puntate

L’edizione 2025 de La Corrida è la seconda ad essere proposta, in prima serata, su NOVE. La prima è andata in onda nel novembre del 2024 ed ha rappresentato, per Amadeus, l’unico format che ha ottenuto un discreto successo Auditel nella prima stagione a Discovery.

In totale, la prima edizione, composta da otto puntate e con la finale visibile il giorno di Natale, ha intrattenuto una media di circa un milione di telespettatori, con una share del 6,8%, contando sia la prima che la seconda parte.

Fino ad oggi, invece, l’edizione 2025 de La Corrida è composta da tre puntate, in onda il 5, il 12 ed il 19 novembre. Tralasciando l’anteprima e tenendo in considerazione solamente il segmento principale, lo show ha divertito 550 mila spettatori medi, dunque poco più della metà rispetto a quelli della scorsa stagione. La media share è del 4,6%, con il format che ha perso più di 2 punti percentuali rispetto all’anno scorso.

La Corrida 2025 ascolti, necessario invertire la rotta

Amadeus, con la quarta puntata de La Corrida, deve dunque cercare, a tutti i costi, di invertire la rotta. L’appuntamento dello scorso mercoledì, d’altronde, è stato il meno visto di sempre da quando il programma è in onda su NOVE, avendo intrattenuto appena 486 mila persone con il 3,7%.

In occasione della serata odierna, il conduttore Amadeus accoglierà, nel ruolo di capopopolo, il giornalista e telecronista sportivo Pierluigi Pardo, impegnato nel ruolo di narratore de Il Collegio.

Continua l’esperienza con The Cage Prendi e scappa

Ma oltre a La Corrida, attualmente Amadeus è impegnato anche in un altro format televisivo di NOVE, ovvero The Cage Prendi e Scappa, game show dell’access prime time. Esso ha preso il via in estate, ma sin da subito non è riuscito a convincere il pubblico e gli ascolti sono ulteriormente peggiorati da settembre, a causa della “guerra” fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

The Cage ondeggia, tutti i giorni, fra il 2% ed il 3% di share, ma nonostante questo Discovery sembra abbia rinnovato la fiducia allo show, che dunque dovrebbe allungarsi e, a dispetto di quanto detto inizialmente, rimanere in onda anche nel 2026.