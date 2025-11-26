La grande sorpresa della stagione, ovviamente, è La Ruota della Fortuna, che ha dimostrato di essere un fenomeno televisivo anche in prima serata. Lo scorso 20 novembre, infatti, su Canale 5 è andata in onda La Ruota dei Campioni, speciale che ha ottenuto ottimi ascolti e che torna, con un nuovo appuntamento inedito, il 27 novembre.

La Ruota dei Campioni 27 novembre, il rischio sovraesposizione

La Ruota della Fortuna, dunque, il 27 novembre conquista un posto in prima serata, dimostrando la legittima volontà di Mediaset di sfruttare l’enorme successo del programma.

Il rischio che si corre, tuttavia, è quello di sovraesporre eccessivamente la trasmissione. D’altronde, lo show è visibile tutti i giorni, compresi i weekend, nell’access prime time, con le puntate che, dallo scorso luglio ad oggi, complice la sfida diretta con Affari Tuoi, hanno beneficiato di un aumento nella durata, superando abbondantemente l’ora.

Inizialmente, si era ipotizzata una durata del programma fino all’autunno, per poi lasciare posto a Striscia la Notizia. Una staffetta, questa, che nei fatti non c’è ancora stata e che non sembra essere all’orizzonte, con il format di Gerry Scotti e Samira Lui che, come detto, ottiene ascolti eccezionali. Lo sbarco anche in prima serata, comprensibile per uno speciale saltuario, potrebbe provocare una sovraesposizione potenzialmente controproducente qualora si trasformasse in un appuntamento fisso.

La controprogrammazione alla Rai

La scelta di Mediaset di puntare ancora una volta su La Ruota dei Campioni si inserisce anche nella lotta, a suon di concorrenza, fra il Biscione e la Rai. Sette giorni fa, infatti, su Canale 5 è andato in onda lo speciale del game show, proprio nel giorno in cui su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Un Professore 3.

La fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, nonostante abbia interessato 3 milioni e mezzo di spettatori con il 20%, nulla ha potuto contro La Ruota dei Campioni. Il format, guidato da Gerry Scotti e Samira Lui ed in onda dalle 20:45 alle 22:20, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo oltre 5 milioni ed 800 mila italiani, con il 28%.

La Ruota dei Campioni 27 novembre, Al Bano ed Max Giusti arricchiscono la puntata

Come sette giorni fa, a La Ruota dei Campioni si svolgono tre incontri tematici da cinque round ciascuno, ai quali presenziano altrettanti concorrenti. Per ogni manche, coloro che ottengono il montepremi più alto ottengono l’accesso all’ultima manche. Colui o colei che vince è il Campione dei Campioni ed accede a La Ruota delle Meraviglie, nel quale il partecipante può vincere fino ad un massimo di 300 mila euro. Ad arricchire la serata ci sono Al Bano e Max Giusti.