È stato il conduttore più discusso della scorsa stagione e dopo le difficoltà dei mesi scorsi, l’estate ha portato risultati migliori. Stiamo parlando di Amadeus, che nella bella stagione, su NOVE, è andato in onda con il game The Cage Prendi e Scappa e le repliche de La Corrida, che stanno ottenendo buoni ascolti.

Ascolti repliche La Corrida, i buoni dati del celebre format

In attesa dell’inizio (oramai imminente) della nuova stagione televisiva, NOVE, rete di punta dell’0fferta intrattenimento Discovery, ha deciso di riproporre La Corrida. Il celebre programma televisivo, portato al successo da Corrado, ha esordito a novembre dello scorso anno. Le otto puntate, proposte nel prime time del mercoledì, hanno tenuto compagnia a 905 mila telespettatori, con una share del 6,3%.

La riproposizione di tale edizione è iniziata il 6 luglio e, dopo un inizio un po’ in sordina, la trasmissione è tornata su livelli Auditel soddisfacenti. La puntata del 3 agosto è, per il momento, quella più vista del secondo ciclo di messa in onda, avendo divertito, in una media fra le parti, 614 mila spettatori con il 5%. In vari altri appuntamenti, inoltre, la seconda parte dello show, denominata Il vincitore, ha superato il 6%, eguagliando dunque il dato medio della messa in onda in prima visione.

La (lenta) crescita di The Cage Prendi e scappa

Ma gli ascolti delle repliche de La Corrida non sono gli unici ad aver registrato un trend positivo in estate. Lo scorso 8 giugno, in access prime time, ha debuttato su NOVE il game show The Cage Prendi e Scappa, guidato proprio da Amadeus con Giulia Salemi.

Anche in questo caso, i risultati iniziali sono stati deludenti, con lo show che si è fermato più volte di poco al di sopra del 2%. Con il passare delle settimane, tuttavia, i dati, seppur non esaltanti, hanno riscontrato un costante incremento, raggiungendo picchi di circa 600 mila telespettatori ed il 4%.

Ascolti repliche La Corrida, la conferma di Amadeus su Discovery

Lecito immaginare che gli ascolti dei format estivi possano far ben sperare Amadeus in vista della prossima stagione, che sarà ancora una volta su Discovery. Nonostante non vi siano ancora informazioni ufficiali, è certo che il padrone di casa guiderà, su NOVE, una nuova edizione de La Corrida. La conferma indiretta è arrivata dallo stesso conduttore nelle scorse settimane, quando in seguito alla scomparsa di Marina Donato, produttrice ed autrice televisiva, nonché moglie di Corrado, ha affermato: “Stavamo già lavorando alla prossima edizione della Corrida, con tante idee, spunti, confronti“.