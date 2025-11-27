Il canale Nove accoglie nuovamente nel suo palinsesto di prima serata lo show Save the Dating Amori in corso. Giovedì 27 novembre 2025, il pubblico potrà seguire un nuovo appuntamento di questo format originale che ha saputo conquistare gli spettatori mescolando abilmente i codici del dating show con quelli del teatro comico. Marta Zoboli e Gianluca De Angelis tornano al timone della trasmissione, pronti a trasformare la ricerca dell’anima gemella in un evento di puro intrattenimento.

Save the Dating Amori in corso – La formula del programma

Save the Dating Amori in corso propone un approccio decisamente innovativo rispetto alle classiche trasmissioni dedicate ai sentimenti. Infatti, lo show porta le dinamiche di coppia direttamente sul palcoscenico teatrale. In questo contesto, la produzione seleziona i single, i quali accettano di mettersi in gioco tra sketch comici, improvvisazioni e prove di seduzione tutt’altro che banali. Marta Zoboli e Gianluca De Angelis non si limitano a presentare le coppie. Al contrario, i due conduttori guidano l’intera serata con ironia tagliente, interagendo costantemente con i partecipanti e trasformando ogni imbarazzo o momento di silenzio in un’occasione per scatenare la risata.

Inoltre, il programma vanta la presenza fissa di un ospite d’eccezione: Vincenzo De Lucia. Nello specifico, il talentuoso imitatore arricchisce la narrazione portando in scena le sue parodie più celebri. Dunque, personaggi come Maria De Filippi, Mara Venier e Silvia Toffanin “appaiono” magicamente sul palco, disturbando o consigliando i concorrenti durante i loro incontri galanti. Di conseguenza, la tensione romantica si stempera continuamente nella comicità, creando un ritmo serrato che impedisce allo spettatore di annoiarsi.

Anticipazioni della puntata del 27 novembre

L’episodio in onda il 27 novembre promette di offrire nuove e stimolanti dinamiche tra i protagonisti. Innanzitutto, il teatro assumerà ancora una volta le sembianze di un vivace “dating bar”. Qui, i single dovranno dimostrare non solo il loro fascino, ma anche una buona dose di autoironia. Successivamente, giochi inediti metteranno alla prova la capacità dei concorrenti di conquistare il partner e, allo stesso tempo, di divertire la platea.

Pertanto, la serata si svilupperà attraverso un mix equilibrato di momenti romantici e situazioni surreali. In aggiunta, l’arrivo di ospiti a sorpresa potrebbe scompigliare le carte in tavola, obbligando i partecipanti a reagire all’imprevisto. Infine, l’obiettivo ultimo rimane quello di favorire incontri autentici. Tuttavia, lo stile del canale Nove impone che tutto avvenga con leggerezza. Per questo motivo, Marta e Gianluca vigileranno affinché la comicità resti la vera protagonista, garantendo un’esperienza televisiva che si distingue nettamente nel panorama attuale dei reality sentimentali.