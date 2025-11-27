Dopo tante indiscrezioni c’è, finalmente, una data. Striscia la Notizia, storico programma del Biscione, tornerà in onda, con una nuova edizione, a gennaio 2026.

Striscia la Notizia gennaio 2026, il format in prima serata

Da mesi, il futuro di Striscia la Notizia era avvolto dal mistero. In estate, infatti, Mediaset aveva comunicato la volontà di sperimentare nella fascia dell’access prime time, puntando, per l’estate, su La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. L’esperimento è andato oltre ogni aspettativa, con il game che ottiene, quotidianamente, ascolti record.

Anche a causa dei dati Auditel, il Biscione ha deciso di rinnovare il tradizionale appuntamento con Striscia la Notizia, trasformando però il format. Esso non sarà più un appuntamento quotidiano in access prime time, ma otterrà una promozione alla prima serata, con puntate in onda con cadenza settimanale. Al momento, si sa solamente che la prossima edizione sarà composta da cinque appuntamenti, al via a gennaio del 2026.

Striscia la Notizia gennaio 2026, la scelta di spostare l’orario di messa in onda presa con Antonio Ricci

Mediaset ha tenuto a sottolineare che la scelta di spostare Striscia la Notizia in prima serata è stata presa in totale sintonia con Antonio Ricci, ovvero il padre del telegiornale satirico, che arriverà, nel 2026, al traguardo della 38esima edizione.

Lecito immaginare che la decisione ufficiale di spostare Striscia la Notizia in prima serata possa avere, come conseguenza, l’allungamento nella durata dell’edizione attualmente in corso de La Ruota della Fortuna.

Al momento non è dato sapere se, con il cambio di orario di messa in onda, Striscia la Notizia possa avere delle novità nel meccanismo di funzionamento. Quel che è certo è che le puntate proporranno, al pubblico, dei contenuti inediti, mantenendo il medesimo stile che da sempre contraddistingue la trasmissione.

La conduzione affidata ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Il Biscione, annunciando l’arrivo in prima serata di Striscia la Notizia, ha comunicato anche i nomi di coloro che condurranno le cinque puntate speciali. Stiamo parlando di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ovvero i due presentatori più longevi nella storia del format.

Ezio Greggio, in particolare, ha debuttato nel 1988 ed ha guidato almeno un appuntamento in tutte le edizioni fino ad oggi trasmesse, eccezion fatta per quella della stagione 1991-1992, per un totale di oltre 4383 appuntamenti condotti. Enzo Iacchetti, invece, ha partecipato a 31 edizioni del programma, esordendo nel 1994. In totale, ha partecipato allo show in 2913 puntate.