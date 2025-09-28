Finché c’è Striscia, c’è speranza. Con questo claim, un promo annuncia ufficialmente il ritorno, nella stagione 2025-2026, di Striscia la Notizia, telegiornale satirico prodotto da Antonio Ricci.

Striscia la Notizia 2025-2026, le prime notizie ufficiali sul futuro del format

Il futuro di Striscia la Notizia è rimasto, per settimane, decisamente al centro delle attenzioni dell’opinione pubblica.

A luglio, infatti, nell’access prime time di Canale 5, ovvero la storica collocazione oraria del format, ha debuttato La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il game show, sin da subito, ha ottenuto ascolti da record, divenendo leader indiscusso di tale fascia oraria, sconfiggendo prima Techetechete e, da circa un mese, l’oramai ex corrazzata Affari Tuoi.

Nonostante questo, Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato del Biscione, già a luglio aveva ammesso di voler continuare a puntare su Striscia la Notizia. Sono passati vari mesi, nei quali non sono mancate voci ed indiscrezioni, e finalmente arrivano le prime ufficialità.

Striscia la Notizia 2025-2026, la pubblicità in rotazione sulle reti Mediaset

Da qualche ora, sulle principali reti Mediaset è in rotazione la pubblicità che annuncia il ritorno di Striscia la Notizia. Lo spot dura pochi secondi ed è decisamente semplice nella forma. Inizialmente sono proposti vari messaggi di ringraziamento, che il programma ha ricevuto dalle tante persone che, nei decenni di messa in onda, hanno chiesto l’intervento degli inviati.

Mentre i messaggi di ringraziamento vanno a formare il nome del programma, ovvero Striscia la Notizia, la voce fuori campo afferma: “Dietro ad ogni grazie c’è un problema risolto. Per la 38esima edizione, aspettiamo le vostre segnalazioni. Voi chiamate e Striscia arriva, perché finché c’è Striscia, c’è speranza“.

Tale clip è presente anche sulle pagine social della trasmissione ed ha ricevuto i commenti di alcuni storici inviati, fra cui Luca Abete, che hanno rilanciato l’invito ai spettatori di inviare le segnalazioni.

Quale collocazione per lo show?

La pubblicità che segnala il ritorno di Striscia la Notizia nella stagione 2025-2026 non fornisce nessun dettaglio, né in merito alla data esatta di messa in onda, né sulla collocazione.

Come riporta Fanpage, infatti, vi sarebbero allo studio alcune ipotesi, per far coesistere, in contemporanea nei palinsesti di Canale 5, sia Striscia la Notizia che La Ruota della Fortuna, che come detto sta garantendo ascolti eccezionali.

Una delle ipotesi ancora sul tavolo di Mediaset sarebbe quella di trasformare Striscia la Notizia in un format di prima serata, in onda con un solo appuntamento alla settimana. Maggiori dettagli, probabilmente, arriveranno solo nelle prossime settimane.