Venerdì 28 novembre è in onda la terzultima puntata di Bake Off Italia. La trasmissione è proposta, su Real Time, a partire dalle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 28 novembre, gli opposti si attraggono

Al timone di Bake Off Italia, anche venerdì 28 novembre, c’è Brenda Lodigiani. Quest’ultima è affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro, solamente per la prova tecnica, si unisce l’ospite fisso Iginio Massari.

Al centro della puntata di oggi della trasmissione ci sono le tre prove classiche, ovvero quella creativa, la tecnica e quella a sorpresa. Il fulcro delle prove è il detto secondo la quale Gli opposti si attraggono, declinato però alla pasticceria.

Al termine di tutte le sfide, i giudici decidono il nome dell’eliminato, mentre gli altri ottengono l’accesso alla semifinale.

Bake Off Italia 28 novembre, la prova creativa

Bake Off Italia del 28 novembre prende il via con la prova creativa. Per l’occasione, i partecipanti devono realizzare delle crostate moderne, inserendo però al loro interno degli ingredienti inusuali. A disposizione hanno un’ampia varietà di ingredienti: gli ortaggi, i cereali ed i semi, la frutta, le spezie, i condimenti ed i formaggi. Ognuno deve selezionare almeno due ingredienti, che poi devono necessariamente inserire nelle loro torte. Per portare a termine le loro crostate, i pasticceri hanno a disposizione 130 minuti.

A seguire è la volta della prova tecnica. Il giudice speciale Iginio Massari, per l’occasione, ha deciso di costringere i concorrenti a cucinare la Bake Alaska. Si tratta di una preparazione molto complessa: per base c’è un biscuit di mandorle con una bagna alle fragole, il primo strato contiene un semifreddo al pistacchio e cioccolato e sopra un altro semifreddo, ma al gusto fragola. Il tutto è ricoperto da uno strato di meringa italiana flambata con il rum. C’è anche una sorpresa: Lodigiani, per cinque minuti, deve cucinare al posto dei concorrenti. Per realizzare il dolce, i protagonisti hanno 130 minuti.

L’ultima manche

L’ultima prova di Bake Off Italia di oggi è quella a sorpresa. Al centro c’è l’opposto fra dolce e salato: i concorrenti devono portare in scena delle torte salate, che però devono essere così belle da sembrare dei dolci. I partecipanti possono selezionare la base che preferiscono, ma devono inserire nelle loro preparazioni almeno due farciture, ovviamente salate. Angelo, che indossa il grembiule blu, può sfruttare il proprio vantaggio: per mezz’ora può contare sull’aiuto di un ospite speciale.