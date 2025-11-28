Venerdì 28 novembre prende il via il weekend del GP del Qatar di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del penultimo Gran Premio della stagione e la corsa per la vittoria del mondiale è ancora tutta in discussione.

Formula 1 programmazione tv GP Qatar, la classifica

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 si svolge presso il circuito Yas Marina Circuit. Esso è posto presso presso l’Isola Yas, che dista a poche decine di km di distanza da Abu Dhabi. Inaugurato nel 2009, il tracciato ha una lunghezza di 5 km e 200 metri e contiene sedici curve.

Al momento, ad appena due GP dalla fine della stagione, la classifica è molto corta. Il primo posto è occupato, momentaneamente, dalla McLaren di Lando Norris, a quota 390 punti. In seconda posizione c’è il compagno di scuderia Oscar Piastri, a 366 punti. In terza posizione, a pari punti, c’è la Red Bull di Max Verstappen.

La programmazione tv

Il primo impegno del fine settimana di Formula 1 è previsto il 28 novembre, dalle ore 12:00. In tale orario, infatti, è fissato l’inizio della prima prova libera, trasmessa in diretta solamente su Sky. La medesima programmazione tv interessa, dalle ore 18:30, le Qualifiche Sprint, che determinano la griglia di partenza per la Sprint. In chiaro è possibile seguire la differita solamente il 29 novembre, dalle 13:10 circa, su TV8.

A seguire, a partire dalle ore 15:00 di sabato 29 novembre, c’è la Sprint Race, gara con un minor numero di giri e che assegna i primi punti del fine settimana. La diretta su Sky e TV8 è proposta dalle 15:00. Poche ore più tardi, dalle 19:00, le monoposto tornano nuovamente in pista per affrontare le Qualifiche, che determinano l’ordine di partenza per la gara. Anche tale sessione è proposta, in diretta, sia in chiaro che a pagamento.

Infine, l’ultimo appuntamento del GP del Qatar di Formula 1 si svolge domenica 30 dicembre, alle 17:00, quando parte la gara. Essa è trasmessa in diretta solo su Sky, mentre in chiaro è nei palinsesti di TV8 dalle 21:30 circa.

Formula 1 programmazione tv GP Qatar, i telecronisti

Gli appuntamenti di Formula 1, anche questa settimana, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. A Davide Camicioli e Vicky Piria, infine, spetta il compito di condurre gli spazi di approfondimento. Essi precedono e seguono le sessioni e mirano ad analizzare tutto quel che è accaduto, in pista, nel corso del weekend.