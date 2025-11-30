Domenica 30 novembre è una giornata come sempre molto ricca per quel che concerne gli ospiti in tv. Molti, in particolare, sono i protagonisti che arricchiscono l’appuntamento di Che tempo che fa.

Ospiti tv 30 novembre, chi c’è da Fabio Fazio

Nel corso della puntata del 30 novembre di Che tempo che fa, al via alle 19:30 su NOVE, il conduttore Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, guida uno spazio dedicato all’attualità. Partecipano i giornalisti Ferruccio De Bortololi, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini. Spazio al cronista Michele Serra, al corrispondente Marco Varvello ed al professor Roberto Burioni e Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori-Fondazione Giovanni Pascale di Napoli.

Il presentatore intervista Alfonso Signorini, in libreria con Amami quanto io t’amo e prossimo al debutto del GF Vip, l’attore Umberto Orsini, protagonista con Prima del Temporale al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, e la cantante Loredana Bertè. Ampio spazio lo ha Alberto Angela, che ha parla del libro Cesare La conquista dell’eternità.

Ne Il Tavolo, agli ospiti fissi La Signora Coriandoli, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi e Nino Frassica si aggiungono Mara Venier, Gabry Ponte, Raul Cremona, Alfonso Signorini, Rocio Munoz Morales, Orietta Berti e Gigi Marzullo.

Chi c’è da Mara Venier

Spostando l’attenzione su Rai 1, domenica 30 novembre, dalle 14:00, Mara Venier guida Domenica In. Da Ballando con le stelle arriva Barbara D’Urso, affiancata dal maestro Pasquale La Rocca. L’attore Can Yaman lancia la fiction Sandokan, al via il 1° dicembre sull’ammiraglia, mentre Giacomo Giorgio ed Alessio Vassallo commentano l’esperienza da protagonisti in Carosello in Love e L’Altro ispettore.

Ampio spazio è dato a Pio ed Amedeo, che insieme a Lino Banfi presentano la pellicola Oi vita mia, da poco nelle sale. Venier, con Tommaso Cerno, guida un talk dedicato a Sanremo 2026, a pochi minuti dall’annuncio dei Big di Carlo Conti. Lo spazio è arricchito da Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani e Luca Dondoni.

A Teo Mammucari è affidata la conduzione dei giochi Il Musichiere e La Cassaforte di Domenica In. Infine, Enzo Miccio fa rivivere gli anni del Carosello.

Ospiti tv 30 novembre, chi c’è a Kilimangiaro

Infine, il 30 novembre, alle 16:45 su Rai 3, torna Kilimangiaro con Camila Raznovich. Si parla dell’Oceano Pacifico con la biologa marina Maria Sole Bianco e Robert Pieroni spiega il libro I sette tramonti, nel quale racconta la sua vita in Groenlandia. In programma un collegamento dall’Egitto con il fotografo Luca Bracali, che mostra la bellezza del Deserto Nero. In chiusura di puntata è dato spazio a Daria Bignardi con il libro Nostra solitudine.