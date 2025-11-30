Sabato 29 novembre è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata di Tu si que vales. Al timone dello show ci sono Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Di seguito vi raccontiamo ciò che è successo.

Tu si que vales 29 novembre, la Lyp Sinc Batle

La puntata di Tu si que vales del 29 novembre ha preso il via, come sempre, con la Lyp Sinc Battle. Ad essa hanno partecipato i cinque giudici dello show, ovvero Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.

Essi si sono alternati sul palco insieme a degli ospiti, con i quali si sono esibiti. Il primo posto, nella giornata odierna, è andato a Sabrina Ferilli, che insieme ai conduttori Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara hanno imitato Lady Gaga ed i suoi ballerini.

Il resto della classifica

La classifica del Lyp Sinc, nella puntata del 29 novembre di Tu si que vales, prevede, al secondo posto, la coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che hanno proposto un omaggio a Michael Jackson. Il podio è completato da Maria De Filippi, che imitando Anna Oxa è stata affiancata da Pio ed Amedeo, che invece hanno tentato di interpretare Fausto Leali.

Quarta posizione per Luciana Littizzetto e Nicolò De Devitiis, che hanno portato sul palco, rispettivamente, Paddy Jones e Lodo Guenzi, ovvero i protagonisti del brano Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale. Infine, ultimo posto per Rudy Zerbi e Diletta Leotta, che hanno prestato il volto Beyoncé e Tina Turner.

Tu si que vales 29 novembre, le audizioni e gli ascolti

A Tu si que vales del 29 novembre hanno avuto ampio spazio i talenti amatoriali. Molti quelli che sono saliti sul palco, a partire dagli Airfootworks, acrobati che hanno ottenuto il 100% dei voti, grazie ai quali i giudici hanno deciso di mandarli direttamente in finale. Punteggi molto alto, con il 98% ed il 97% delle preferenze della giuria popolare, per gli acrobati Il Duo Aria e Terra e gli equilibristi Illya ed Anastasia. Sfiorano la finale, con il 99% delle preferenze, le Cheer Re-Man’s, gruppo di cheerleaders. Da segnalare, infine, l’ottima performance di Massimo e Davide Romano, padre e figlio che hanno cantato in un duetto che è piaciuto al 96% dei giudici popolari.

Per quanto riguarda gli ascolti, il format, seppur avendo ottenuto ottimi dati, ha ricevuto un risultato Auditel più basso rispetto a quello delle scorse settimane. La puntata, infatti, ha divertito 3 milioni e 700 mila persone, con il 25,2% di share.