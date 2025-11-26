Martedì 26 novembre si è svolta la terza puntata di Sanremo Giovani 2025 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Lo show è andato in onda, in seconda serata, su Rai 2.

Sanremo Giovani 2025 terza puntata, confermato il format dei faccia a faccia

Al timone di Sanremo Giovani, anche nella terza puntata, c’è Gianluca Gazzoli. Nel corso dell’appuntamento, che è possibile seguire anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, si sono esibiti sei nuovi talenti, che si sono affrontati in tre faccia a faccia.

Al termine di ogni sfida, la Commissione Musicale ha decretato il nome di un vincitore, che dunque va alle semifinali e può continuare a sognare di essere uno degli artisti ad ottenere la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo nel prossimo febbraio, nella categoria delle Nuove Proposte.

Welo ha la meglio su Cainero

La terza puntata di Sanremo Giovani 2025 ha preso il via con la sfida fra Welo e Cainero. Il primo è un rapper salentino classe 1999, che vanta, in carriera, varie collaborazioni, fra cui quella con Guè. La seconda, anch’essa classe 1999, ha partecipato, nel 2023 e nel 2024, ad Una voce per San Marino.

La Commissione Musicale ha assegnato la vittoria a Welo, che ha intonato il brano Emigrato. Eliminata, invece, Cainero, che ha tentato l’accesso alla kermesse con il singolo Nuntannamurà.

Sanremo Giovani 2025 terza puntata, Caro Wow batte Deddè

Il secondo faccia a faccia della serata di Sanremo Giovani ha avuto come protagonista Caro Wow. Nata nel 1999, la cantautrice propone uno stile ancora poco praticato in Italia, che punta soprattutto sulle sonorità elettroniche.

Caro Wow, con il singolo Cupido, è riuscita a sconfiggere Deddè. Nato e cresciuto a Torre del Greco, l’artista ha tentato, invano, di avanzare nello show con la hit Ddoje Criature. Il giovane è un volto già noto al grande pubblico: lo scorso anno, infatti, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Sanremo Giovani 2025 terza puntata, continua il percorso di Petit

Infine, la terza puntata di Sanremo Giovani è giunta al termine con la sfida fra Petit e Mimì. Si tratta di una prova fra due artisti già affermati: lui è arrivato secondo nella categoria canto ad Amici 23, mentre lei ha vinto la scorsa edizione di X Factor.

Nonostante l’evidente difficoltà, la Commissione Musicale ha deciso di far vincere Petit con il brano Un bel casino. Niente da fare per Mimì, che ha intonato Sottovoce.