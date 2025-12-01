Dopo aver intrattenuto milioni di persone in tutto il mondo, finalmente debutta la versione italiana. Stiamo parlando de L’Amore è cieco Italia, che debutta su Netflix il 1° dicembre.

L’Amore è cieco Italia, chi sono i conduttori

Al timone de L’Amore è cieco Italia vi è una coppia, sia nella vita privata che sul lavoro. Stiamo parlando Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Lui è un giornalista e telecronista sportivo con una lunga carriera alle spalle, che negli scorsi mesi ha debuttato nel mondo dell’intrattenimento grazie al reality Money Road. Lei, invece, ha guidato numerose trasmissioni di successo, fra cui Domenica In e, soprattutto, Bake Off Italia, che ha condotto per ben undici anni.

L’adattamento italiano di Love is Blind è scritto da Magda Geronimo, Valentina Massouda e Antonio Vicaretti, mentre la regia è di Angelo Poli.

Come funziona il programma

Il fulcro centrale de L’Amore è cieco Italia è un esperimento con protagonisti dei single alla ricerca dell’anima gemella. I partecipanti si sono iscritti allo show con un obiettivo decisamente molto nobile: cercare qualcuno con cui stabilire un legame forte e duraturo, basato più sull’intesa mentale che su quella fisica.

Il gruppo di single, chiuso all’interno di alcune capsule, dialogano fra loro senza vedersi, con la speranza di riuscire a stringere dei legami. Al termine di questa prima fase iniziale, ogni single deve individuare un partner, che non ha mai visto, con il quale convolare a nozze. Soltanto a questo punto, i due promessi sposi possono finalmente incontrarsi in carne ed ossa, approfondendo la conoscenza. A tal proposito, sperimentano subito una convivenza, per capire l’eventuale compatibilità reciproca nella routine quotidiana, fra gli impegni di lavoro e la vicinanza degli amici e dei parenti. Alla fine del periodo di esperimento i promessi sposi devono decidere se convolare o meno a nozze.

L’Amore è cieco Italia, quanti episodi sono e quando vederli

La prima edizione de L’Amore è cieco Italia è composta da un totale di dieci episodi, che tuttavia, a differenza di quel che accade solitamente, non sono rilasciati tutti insieme.

Il 1° dicembre è possibile seguire l’inizio dell’avventura, in quanto sono rilasciati quattro episodi, durante i quali i single dialogano all’interno delle capsule. Per vederne altri quattro, invece, occorre attendere altri sette giorni, fino a lunedì 8 dicembre, quando i protagonisti, dopo aver scelto l’aspirante anima gemella, iniziano ad approfondire la conoscenza. Infine, il 15 dicembre si svolgono i matrimoni, mentre il 19 si svolge la reunion ed è comunicato il destino delle coppie a distanza di mesi dalla fine dell’esperimento