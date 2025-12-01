Il Cda della Rai ha approvato i palinsesti dell’inverno e la primavera del 2026. Sia Rai 1, Rai 2 che Rai 3 propongono, nelle loro programmazioni tv, importanti novità.

Palinsesti Rai 2026, arriva Sanremo+

Iniziando da Rai 1, la principale novità dei palinsesti nella prima parte del 2026 è rappresentata da Sanremo+. Si tratta di uno spin off del Festival, guidato da Carlo Conti e dedicato ai protagonisti attuali e del passato della kermesse. Sanremo 2026 si svolge dal 24 al 28 febbraio ed è preceduto, il venerdì ed il sabato precedenti, da due speciali de L’Eredità con Marco Liorni.

A marzo è atteso Mirror, show del venerdì sera incentrato sul confronto generazionale fra gli artisti. In programma anche SurpriseSurprise, dedicato alle grandi storie di altruismo, e Dalla Strada al Palco, oltre che uno show, non ancora definito, di Milly Carlucci. Sul versante fiction, debuttano titoli molto attesi, su tutti La Preside, Roberta Valente Notaio in Sorrento, Una finestra vista lago, Guerrieri La regola dell’equilibrio e Uno sbirro in Appennino.

Novità del daytime è Linea Verde Olympia, guidato da Massimiliano Ossini e dedicato ai territori che ospitano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Le altre reti

I palinsesti 2026 di Rai 2, invece, prevedono, per il giovedì, un nuovo ciclo di appuntamenti in prima serata di Ore 14 di Milo Infante. Il mercoledì arriva un talk dedicato all’informazione ed il venerdì ci sono delle fiction.

Su Rai 3, Massimiliano Ossini debutta con La città ideale, programma alla scoperta dei progetti urbanistici. Il docente Stefano Mancosu guida La pelle del mondo, che mira ad analizzare le condizioni di vita sul nostro Pianeta. Infine, per scoprire il lato nascosto delle celebrità, arriva Le verità nascoste. Da segnalare il ritorno de Il Provinciale con Federico Quaranta, nell’access prime time feriale, e una nuova edizione di Un alieno in patria con Peter Gomez.

Palinsesti Rai 2026, lo sport fra Nazionali ed Olimpiadi

Ampio spazio, nei palinsesti Rai del 2026, lo ha lo sport. Su Rai 2, dal 7 al 22 febbraio, sono proposte le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. A marzo, dal 6 al 15, sono trasmesse le gare dei Giochi Paralimpici.

Sempre a marzo, ma alla fine del mese, su Rai 1 sono mandate in onda, in diretta ed esclusiva, le attesissime partite della Nazionale italiana. Il team, guidato da Gennaro Gattuso, scende in campo nei playoff con l’obiettivo di ottenere la Qualificazione ai Mondiali di calcio, anch’essi attesi l’anno prossimo e che si svolgono fra gli Stati Uniti, il Canada ed il Messico.