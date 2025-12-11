Giovedì 11 dicembre, su Canale 5, è in onda la serata-evento Una Nessuna Centomila 2025. Il grande concerto dedicato alla lotta alla violenza di genere prende il via alle 21:45 circa, al termine de La Ruota della Fortuna.

Una Nessuna Centomila 2025, conduce Fiorella Mannoia con Amadeus

Una Nessuna Centomila 2025 è un evento benefico realizzato dalla Friends & Partners e gode del sostegno della Regione Campania e di Fondazione Campania dei Festival. Oltre che in televisione è proposto, in streaming, su Mediaset Infinity. Il grande concerto non è in diretta, ma si è svolto lo scorso 25 settembre presso Piazza Plebiscito di Napoli.

Al timone di Una Nessuna Centomila 2025 c’è Fiorella Mannoia. Fra le cantanti più note del nostro paese, è da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Al suo fianco è da segnalare la partecipazione speciale di Amadeus, che dunque si riaffaccia a Mediaset dopo aver fatto il giudice nel Serale di Amici ed aver partecipato, in qualità di ospite, al secondo appuntamento di This is Me.

A sostegno della raccolta fondi dedicata ai Centri antiviolenza

Una Nessuna Centomila, nel 2025, mira a sostenere la raccolta fondi dedicata ai Centri antiviolenza sparsi in tutte le regioni italiane ed in prima linea nel supportare le donne vittime di violenza. In totale, sono stati già raccolti, dallo scorso settembre, circa 700 mila euro, che sono stati ripartiti fra quattordici differenti centri, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. In occasione della messa in onda televisiva del concerto, inoltre, è attivato un numero solidale grazie al quale i telespettatori possono dare un contributo alla raccolta fondi.

Una Nessuna Centomila 2025, la scaletta

Sono numerosi gli ospiti che presenziano ad Una Nessuna Centomila 2025. In primis è attesa Annalisa, con un medley di grandi successi, oltre a Gigi D’Alessio, Noemi ed Emma. Ma l’elenco dei cantanti protagonisti della serata è lungo ed include Big Mama, Elisa, Brunori Sas, Coez, Elodie, Gaia, Francesco Gabbani, Ariete, Paola Turci e Rose Villain.

Sul grande palco posto in Piazza Plebiscito a Napoli ci sono Ermal Meta, Malika Ayane, Rkomi e Francesca Michielin. I vari artisti, durante la serata, oltre ad eseguire i loro brani firmano duetti inediti sulle note di grandi classici della musica italiana, da La voglia la pazzia di Ornella Vanoni a Bocca di Rosa di Fabrizio De André.

Ad Una Nessuna Centomila 2025 c’è l’attrice Anna Foglietta e la conduttrice Veronica Gentili, al centro di momenti di riflessione dedicati al tema su cui verte l’intera serata.