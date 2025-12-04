Per il secondo anno di fila, la proclamazione del vincitore si terrà in Piazza Plebiscito di Napoli. Stiamo parlando di X Factor 2025, la cui finale, che seguiremo in diretta, inizia alle 21:00 su Sky Uno e TV8.

Al timone della serata c’è Giorgia, affiancata dai giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani. I cantanti rimasti in gara, pronti a contendersi la vittoria, sono PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo.

La diretta della finale di X Factor è arricchita da due ospiti speciali: la prima è Laura Pausini, il secondo è Jason Derulo.

X Factor 2025 diretta finale, l’intro dei giudici

Inizia la finale di X Factor. Intro spettacolare fra luci, corpo di ballo e fuochi d’artificio, poi entra la conduttrice Giorgia, che a sua volta accoglie i finalisti ed i giudici. In totale, si disputeranno tre manche, con le votazioni che si accumuleranno durante la serata.

Si parte subito con la prima prova. In essa, i concorrenti sono chiamati a cantare una cover che è un loro cavallo di battaglia. Fra le esibizioni non c’è alcuna pausa: EroCaddeo punta su L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Delia risponde con Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini. Rob punta su Città vuote di Mina. Infine, PierC intona Shallow di Lady Gaga. Il livello di quest’anno è decisamente elevato.