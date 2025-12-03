Mercoledì 3 dicembre, dalle 11:45, si è svolta la conferenza stampa della finale di X Factor che seguiremo in diretta. Il talent show è arrivato alle fasi finali: domani, su Sky Uno e TV8, si svolge l’attesissimo ultimo capitolo, ambientato in Piazza Plebiscito a Napoli.

All’incontro partecipano i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi. A loro si uniscono la conduttrice Giorgia e Mariasole Pollio, che invece ha guidato l’Ante Factor. Spazio al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Intervengono i finalisti EroCaddeo, Delia, PierC e Rob.

A loro, nella diretta della conferenza stampa della finale di X Factor, si aggiungono il produttore Marco Tombolini della Fremantle, Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia, e Paola Costa, capo-progetto del talent. Infine, sono raccolte le dichiarazioni dell’avvocato Ferdinando Tozzi, Delegato per l’industria musicale e per l’audiovisivo al Comune di Napoli, e Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro al Comune di Napoli

X Factor diretta conferenza stampa finale, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa. A moderare l’incontro c’è Mariasole Pollio, che ringrazia tutti: “Anche se sono la più piccola, mi avete sempre fatto sentire grande“. Si parte con il Sindaco Gaetano Manfredi: “Ringrazio Sky per aver scelto, per il secondo anno consecutivo, di completare la competizione a Napoli. Si tratta di una grande festa di popolo, ci saranno 15 mila persone in Piazza Plebiscito. Napoli è la città della musica, dei giovani e della pace e vogliamo lanciare tutti insieme un messaggio molto forte: abbiamo bisogno di stare tutti insieme. Spesso trascuriamo un po’ troppo i giovani. In finale ci sono due grandi artiste del sud e questo è un motivo di orgoglio per tutti noi”.

Ferdinando Tozzi: “Ai finalisti di X Factor spiego ogni anno i contratti per le case discografiche e dunque mi sento a casa. Il talent a Napoli è un successo del progetto Napoli Città della musica, con il quale vogliamo convertire la musica all’economia“. Chiara Marciani: “Abbiamo aggiunto anche un masterclass per il sabato e tutti i posti disponibili sono già stati assegnati in pochissimo tempo“.

Giuseppe De Bellis di Sky definisce l’edizione del talent un successo: “In termini di ascolti abbiamo superato i 2 milioni medi, si conferma un appuntamento molto atteso. Dati che hanno superato le nostre aspettative e che dimostrano la forza del brand. Il numero più bello è quello dei voti ricevuti dai concorrenti dei Live, con un incremento del +20% rispetto allo scorso anno“.

Intervengono la conduttrice e i giudici

La conferenza stampa della finale di X Factor procede con il produttore Marco Tombolini: “La serata di domani sarà uno sforzo produttivo, ma siamo molto soddisfatti e voglio ringraziare tutti. Saranno centinaia coloro che lavoreranno alla finale, ambientata in un palco di oltre 1000 metri quadrati“. La capo-progetto di Paola Costa: “La grande attesa della finale è dovuta all’individuazione del nome del vincitore, poi avremo tanto spettacolo, con luci e ballerini. L’altra sorpresa è la pioggia, ma noi continueremo a fare spettacolo come abbiamo sempre fatto”.

Mariasole Pollio annuncia che oltre a Laura Pausini, nella finale sarà ospite Jason Derulo. Il microfono passa a Giorgia: “La forza del talent è la squadra che lavora in sintonia, tutti abbiamo come obiettivo quello di far dare il meglio ai concorrenti. Ho cercato di fare il mio, come tutti. Rispetto allo scorso anno mi sono divertita di più, perché era il secondo anno consecutivo da conduttrice“.

La serata procede con un breve intervento dei giudici e dei finalisti. Paola Iezzi: “Amo coloro che partono in sordina e poi arrivano forti sul finale e Rob è un perfetto esempio. Come cantante e musicista è molto preparata, come persona è intelligentissima: mi è piaciuta subito. Per me è stato un divertimento lavorare con lei”. Rob svela: “Il momento di svolta è avvenuto nel secondo Live, quando ho cantato Ti sento. Paola è stata fondamentale nel percorso, è riuscita a migliorarmi in tutti gli aspetti“.

X Factor diretta conferenza stampa finale, gli altri giudici

La diretta della conferenza stampa della finale di X Factor prosegue con Jake La Furia: “Ho subito capito che Delia era fortissima, è un po’ imbarazzante quando la concorrente è più forte del coach… Delia ha subito avuto le idee chiare, sapeva ciò che voleva fare e io ho provato a sistemare un po’ le sue carte in tavola”. Delia: “Voglio ringraziare Jake perché mi ha permesso di essere vera e me stessa, non mi ha cambiato e di questo lo ringrazierò sempre. Sono fiera e grata di essere arrivata fino a qui“.

Tocca ad Achille Lauro: “I finalisti sono tutti grandi professionisti, non artisti emergenti. Noi giudici abbiamo preservato quello che i concorrenti già erano. La fase più difficile è stata quella della scelta dei partecipanti, perché si sono presentati ai casting tantissimi artisti molto bravi. Al netto della vittoria in sé, essere arrivati fino a qui è già un grandissimo traguardo”. EroCaddeo, il suo finalista, aggiunge: “Ringrazio Lauro perché mi ha fatto sentire capito, da anni provavo a trasformare la mia passione in un lavoro. Mi auguro di poter continuare a farlo anche fuori da qui“.

La diretta procede con le parole di Francesco Gabbani: “Lavorare con PierC non è stato complicato, io sono al primo anno e non sapevo a cosa andassi incontro. Forse sono capitato in un’annata giusta, ma l’edizione di quest’anno è stata bella dal punto di vista umano. Da novellino ringrazio tutti per avermi accolto. Con PierC ho trovato subito quello che cercavo: una grande espressività spontanea. Ho provato a creare una sintonia da fratelli maggiori”. PierC: “Grazie per l’opportunità, è un sogno. Gabbani è una grandissima persona, abbiamo riso e pianto insieme. Mi auguro sia un rapporto che continuerà anche fuori“.

Le domande dei giornalisti

La diretta della conferenza stampa della finale di X Factor arriva alla fase delle domande dei giornalisti. Domanda ai produttori sulle difficoltà dei vincitori del talent ad emergere nel mondo discografico. Monta subito la polemica. La Furia ricorda che EroCaddeo, con l’inedito, è rimasto per una settimana nella Top 50, secondo la quale “non tutti i brani sono lì per meritocrazia ma per dinamiche discografiche“. Lauro aggiunge: “I finalisti di quest’anno sono la prova del fatto che il programma sia prezioso per i giovani artisti, i conti si faranno fra 5/10 anni“.

Domanda sulle polemiche fra Gabbani e Lauro e sulle parole di La Furia, che ha definito “mestierante” lo stesso Lauro. Il rapper: “Per mestierante intendevo uno del mestiere, noi siamo trasparenti e ridiamo di queste cose. Le scaramucce in diretta fanno parte del gioco e sono dovute anche al fatto che noi giurati abbiamo un rapporto molto umano con i concorrenti“. Achille aggiunge: “Siamo in studio per dire ciò che pensiamo, non per criticare, nei commenti non c’è mai stata malizia. La cosa bella dell’edizione è proprio l’amicizia fra noi giudici“.

L’incontro continua. Lauro sul passaggio di Lorenzo Salvetti, dodici mesi fa protagonista ad X Factor ed oggi ad Amici: “Noi siamo rimasti in contatto, ha 17 anni, l’ho invitato a fare tutte le esperienze che desidera“. La Furia: “Il problema è che oggi tutto si misura nei numeri, non nel percorso artistico“.

X Factor diretta conferenza stampa finale, gli altri quesiti

Continua la diretta della conferenza stampa. La conduttrice Giorgia, interrogata in merito, ammette: “Se in Italia c’è un problema con il genere neo-soul? Sì, c’è da 30 anni, ma noi continueremo a farlo“. Domanda ai giudici sull’eventuale presenza nella prossima edizione del talent. Giorgia: “Io cerco di fare un passo alla volta, sono sempre a rischio licenziamento“. Achille Lauro scherza: “Dopo i numeri detti in questa conferenza stampa ho già sguinzagliato i miei avvocati“. Paola Iezzi ironizza: “Io mi affido agli avvocati di Lauro“. Francesco Gabbani: “Io mi sono trovato molto bene e mi piacerebbe tornare“.

I concorrenti sono chiamati a dare un consiglio ai giovani talenti. EroCaddeo: “La chiave è essere genuini“. Rob: “Consiglio a tutti di essere convinti di sé stessi e di andare dritti“. PierC e Delia rispondono insieme: “Fondamentale è divertirsi e condividere l’esperienza“. Giorgia sull’empatia verso i giovani artisti: “Conta tanto, specie in un contesto così ricco di emozioni. Da cantante conosco quello che stanno provando, cerco sempre di invitarli a vivere tutto con leggerezza”.

Termina qui l’incontro.