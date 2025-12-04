Per il secondo anno di fila, la proclamazione del vincitore si è tenuta in Piazza Plebiscito di Napoli. Stiamo parlando di X Factor 2025, la cui finale, che abbiamo seguito in diretta ed è terminata con la vittoria di Rob, è iniziata alle 21:00 su Sky Uno e TV8.

Al timone della serata c’è Giorgia, affiancata dai giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani. I cantanti rimasti in gara, pronti a contendersi la vittoria, sono PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo.

La diretta della finale di X Factor è arricchita da due ospiti speciali: la prima è Laura Pausini, il secondo è Jason Derulo.

X Factor 2025 diretta finale, l’intro dei giudici

Inizia la finale di X Factor. Intro spettacolare fra luci, corpo di ballo e fuochi d’artificio, poi entra la conduttrice Giorgia, che a sua volta accoglie i finalisti ed i giudici. In totale, si disputeranno tre manche, con le votazioni che si accumuleranno durante la serata, fino all’esito finale.

Si parte subito con la prima prova. In essa, i concorrenti sono chiamati a cantare una cover che è un loro cavallo di battaglia. Fra le esibizioni non c’è alcuna pausa: EroCaddeo punta su L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Delia risponde con Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini. Rob punta su Città vuote di Mina. Infine, PierC intona Shallow di Lady Gaga. Il livello di quest’anno è decisamente elevato.

Giorgia accoglie Marco D’Amore, che parla di Gomorra-Le Origini, serie spin off di Gomorra già presentata durante l’anteprima de L’Ante Factor.

La performance di Laura Pausini

La diretta della finale di X Factor 2025 continua con un recap della prima manche. Giorgia chiude il televoto, poi lancia la performance di Laura Pausini. L’artista esegue la nuova Ritorno ad amare e presenta il tour mondiale, che parte a marzo.

Si torna, ora, alla gara. Si svolge, infatti, la seconda manche, nella quale ogni partecipante esegue un breve medley, composto da tre fra i pezzi migliori cantati nell’esperienza nel reality. Rob intona Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring me to Life degli Evanescence e Ti sento dei Matia Bazar. Una performance di grande livello: per Lauro si conferma “l’underdog dell’edizione“, Gabbani la definisce “fenomenale” e per La Furia è “tutto perfetto“.

Secondo artista ad esibirsi è PierC. Propone I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, Locked Out Of Heaven di Bruno Mars e Bohemian Rhapsody dei Queen. Uno show da ospite internazionale. Per La Furia e Iezzi “si è mangiato il palco“, Lauro lo definisce un “talento pazzesco“, in grado di “sostenere il peso delle aspettative“.

Le canzoni sulle quali punta EroCadeo sono E penso a te di Lucio Battisti, Sere Nere di Tiziano Ferro e La cura di Franco Battiato. Molta intensità nel medley del concorrente di Lauro. Gabbani fa i complimenti, La Furia ricorda gli ottimi risultati del suo inedito e Iezzi ammira il “percorso” fatto nel talent.

X Factor 2025 diretta finale, Jason Derulo

La diretta della finale di X Factor 2025 continua con l’ultima artista della seconda manche, ovvero Delia. Intona Sakura di Rosalìa, un mash-up di Signor Tenente di Giorgio Faletti e Brucia la terra di Nino Rota e Sei bellissima di Loredana Bertè. Senz’altro, presenta il progetto musicale meglio definito fra tutti i quattro finalisti. Lauro la definisce “monumentale”, Iezzi fa i complimenti a lei ed al coach La Furia. Per Gabbani è “un’artista con la A maiuscola“.

X Factor 2025 continua con il momento più atteso della serata: l’esibizione di Jason Derulo. L’artista canta per circa dieci minuti, in un ricco medley dei suoi brani più celebri. La poca partecipazione del pubblico in piazza, tuttavia, ha reso tutt’altro che indimenticabile questo momento. Giorgia liquida l’ospite e chiude il televoto della seconda manche.

Inizia, ora, la terza ed ultima manche, dedicata agli inediti. Si parte con Sicilia Bedda di Delia. Tanti complimenti alla cantante. Si continua con EroCaddeo, che esegue la sua Punto, l’inedito più ascoltato in queste prime settimane. Oggettivamente, è una canzone il cui spessore aumenta dopo ogni ascolto. Terzo inedito è Neve sporca di PierC. Ultima cantante è Rob: il suo inedito è Cento ragazze.

X Factor 2025 diretta finale, la classifica finale

La finale di X Factor 2025 si avvia alla conclusione. Giorgia ringrazia i giudici e lancia una clip con i migliori momenti dell’edizione. Poi legge la classifica, determinata dall’insieme dei voti di tutte e tre le manche.

A sorpresa, al quarto posto si posiziona, fra i fischi della piazza, PierC. Al terzo posto c’è Delia. La vincitrice è Rob, al secondo posto c’è EroCaddeo. Di conseguenza, fra i giudici la vittoria va a Paola Iezzi. La serata termina con una nuova esibizione di Rob, sulle note del suo inedito Cento ragazze.