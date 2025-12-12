Dopo un percorso durato mesi, finalmente è giunto il momento di conoscere il nome del vincitore. Venerdì 12 dicembre, su Real Time, è in onda la finale di Bake Off Italia 2025 e di seguito vi raccontiamo meglio chi sono i finalisti.

Bake Off Italia 2025 finalisti, Marzia

Ad arricchire la finale di Bake Off Italia 2025 ci sono quattro concorrenti. Essi, sotto l’attenta guida di Brenda Lodigiani, si fronteggiano per l’ultima volta sotto il tendone e sono giudicati da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. La serata inizia con una prova creativa, al termine della quale è individuato il quarto classificato. Si continua con la prova tecnica, decisa da Iginio Massari, che permette l’individuazione dei due super-finalisti. Essi si scontrano nel duello finale, al termine del quale i tre giudici assegnano la vittoria.

In primis, tra i finalisti di Bake Off Italia 2025 c’è Marzia. Ha 29 anni ed è toscana, essendo originaria di Cecina, in provincia di Livorno. Studia da quattro anno Biologia Marina e da quattro anni convive insieme al fidanzato. Marzia, che arriva alla fine con il grembiule blu essendo stata la migliore nella semifinale, è molto legata alla mamma, che le è stata vicina in un momento doloroso della sua vita, dovuto ad una malattia. Sogna di riuscire ad aprire, con il fidanzato, un laboratorio di pasticceria nell’azienda agricola di famiglia con materie prime a km 0.

Pelayo

Secondo finalista di Bake Off Italia 2025 è Pelayo. Ha 46 anni e viene dalla Spagna, più precisamente da Malaga. Nonostante le sue origini, però, è innamorato dell’Italia. Oggi è single e convive con Toni, il suo ex fidanzato con cui è rimasto in ottimi rapporti. Oltre che per la pasticceria, ha la passione per l’agricoltura, soprattutto la coltivazione di frutti tropicali. A Malaga lavora come insegnante e vicepreside. Il suo sogno è riuscire a trasferirsi a Roma ed aprire una sua attività di pasticceria.

Bake Off Italia 2025 finalisti, Gerry

Altro finalista di Bake Off Italia 2025 è Gerry. Ha 35 anni ed è di Serravalle Scrivia, in provincia di Piemonte. Da giovane ha deciso di iniziare una carriera militare, seguendo le orme del padre poliziotto. Poi ha deciso di cambiare vita: si è congedato per avere una vita più stabile e costruire una famiglia. È sposato, ha una figlia di tre anni e mezzo e per il futuro ha le idee chiare. Vorrebbe, infatti, aprire una bakery di viennoiserie, tipici dolci lievitati francesi.

Bake Off Italia 2025 finalisti, Patrizia

Ultima finalista di Bake Off Italia 2025 è Patrizia. Ha 61 anni, vive vicino a Roma e fino a poco tempo gestiva un negozio che vendeva articoli per bambini. La morte del marito, da cui era già separata, ha rafforzato ulteriormente il suo legame con il figlio Federico, con il quale si prende del tempo per viaggiare. Accantonata la vita da imprenditrice, è dell’idea che non si finisce mai di imparare e vorrebbe vincere lo show per iniziare un nuovo, importante capitolo della sua vita.