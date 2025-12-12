Venerdì 12 dicembre prende il via la 15° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte le dieci partite del turno, come sempre, sono trasmesse in diretta ed esclusiva solo su DAZN, mentre solo tre sono proposte, in co-esclusiva, su Sky.

Serie A 15° giornata programmazione tv, gli anticipi

Il primo anticipo della 15° giornata di Serie A prende il via alle 20:45 di venerdì 12 dicembre. In tale ora, infatti, il Lecce, di fronte al proprio pubblico, scende in campo, alla ricerca dei tre punti, contro il Pisa, che invece vuole fare un buon risultato per cercare di risollevare un po’ la classifica.

Sabato 13 dicembre, invece, sono sono tre le partite che si disputano. Alle 15:00, il Torino affronta, in casa, la Cremonese, reduce a due vittorie consecutive e che mira a difendere la posizione di metà classifica momentaneamente occupata. Alle 18:00, la Lazio scende in campo nell’insidiosa trasferta contro il Parma. Infine, alle 20:45, inizia la giornata su Sky grazie alla partita fra l’Atalanta ed il Cagliari.

Gli incontri della domenica

Domenica 14 dicembre, la programmazione tv della 15° giornata propone, alle 12:30, la sfida fra il Milan di Massimiliano Allegri, determinato a rimanere nelle posizioni di vertice, ed il Sassuolo di Fabio Grosso. Si tratta di un match molto importante: i rossoneri giocano per rimanere nelle posizioni di vertice, mentre gli ospiti cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo per 3-1 contro la Fiorentina di sette giorni fa.

Dalle 15:00 si svolgono due match in contemporanea. Nel primo, il Napoli campione d’Italia in carica e primo in campionato, dopo le fatiche in Champions League, è di scena, in trasferta, contro l’Udinese. Nel secondo faccia a faccia, invece, la Fiorentina, fino ad oggi la sorpresa in negativo della stagione essendo in piena zona retrocessione, affronta l’Hellas Verona. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno scontro diretto per la salvezza.

Il turno procede alle 18:00 quando, su Sky e DAZN, il Genoa, che è riuscito a migliorare la propria classifica dopo un inizio di stagione complesso, accoglie al Marassi l’Inter di Christian Chivu. I nerazzurri sono i grandi favoriti alla vigilia, soprattutto dopo l’ottima vittoria per 4-0 ottenuta nella giornata precedente contro il Como. Alle 20:45 spazio alla partita fra il Bologna e la Juventus, entrambe in piena lotta per un posto nelle prossime competizioni europee.

Serie A 15° giornata programmazione tv, il posticipo del lunedì

La 15° giornata di Serie A giunge al termine con il posticipo del lunedì. Alle 20:45 del 15 dicembre la Roma di Gian Piero Gasperini, dopo lo stop contro il Cagliari, cerca di tornare alla vittoria. Sulla sua strada incontra, però, il Como di Cesc Fabregas, anch’esso a caccia di riscatto dopo il pesante ko per 4 a 0 contro l’Inter. Il match è proposto, in diretta, anche su Sky.