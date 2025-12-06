Si intitola The Holiday Season e debutta sabato 6 dicembre, su Food Network. Il format, dedicato interamente alle festività di Natale, prende il via alle ore 14:00 circa, sulla rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

The Holiday Season Food Network, conduce Csaba dalla Zorza

The Holiday Season, al via su Food Network, è uno show prodotto ed ideato da Csaba dalla Zorza, che è anche la conduttrice. Si tratta di un volto decisamente molto noto, sia della rete dedicata alla cucina che di molte altre emittenti del gruppo Discovery.

Csaba, lo scorso novembre, ha debuttato, sempre su Food Network, con la nuova edizione del format Cucina economica. Inoltre, è fra le protagoniste del ciclo di produzioni denominate Natale in Cucina con Food Network, una serie di speciali mediante i quali il pubblico può prepararsi nel migliore dei modi alle festività natalizie oramai imminenti.

Una serie nata su Substack

Food Network ha deciso di trasformare in uno show televisivo quella che, inizialmente, era una serie di articoli e video che Csaba dalla Zorza ha pubblicato sulla piattaforma Substack. Il progetto risale allo scorso anno ed ha, come obiettivo, quello di preparare le persone alle feste, senza dunque subire lo stress dovuto all’idea di dover fare tante cose, in poco tempo.

In totale, The Holiday Season, nella forma originaria su Substack, era composta da quattro capitoli, ognuno dedicato ad un tema specifico. L’adattamento televisivo, in onda il 6 dicembre, non cambia lo spirito originario dello show, che affronta tutti gli aspetti legati, in qualche modo, alla festività di Natale.

The Holiday Season Food Network, dalle ricette alle decorazioni

Csaba dalla Zorza, durante The Holiday Season trasmesso su Food Network, la padrona di casa si concentra su tutti quei piccoli gesti, che spesso mescolano innovazione con la tradizione, che rendono speciale quella che lei stessa definisce la “quinta stagione”.

Per Csaba, la preparazione delle festività del Natale interessano un’ampia serie di campi. Il primo è, ovviamente, quello culinario. La conduttrice, infatti, si cimenta ai fornelli e spiega come trasformare delle leccornie in dei regali per amici e parenti. Inoltre, dà consigli su come potersi organizzare per la preparazione dei vari veglioni delle feste, per evitare di dover fare tutto all’ultimo momento.

Altro aspetto al centro del programma è quello delle decorazioni. Csaba, infatti, mostra alcuni consigli per dare, alla propria abitazione, un’atmosfera tipica del Natale. Infine, la padrona di casa dà spazio all’allestimento della tavola sulla quale consumare i grandi pasti delle feste.