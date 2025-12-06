Sabato 6 dicembre prende il via la 14° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come al solito, le dieci partite sono in onda solo su DAZN, mentre tre sono visibili anche su Sky.

Serie A 14° giornata programmazione tv, gli anticipi

La 14° giornata di Serie A prende il via il 6 dicembre con i primi tre anticipi. Si parte alle 15:00, quando il Sassuolo, fino ad oggi una delle sorprese della stagione, affronta in casa la Fiorentina, che invece occupa la penultima posizione in campionato.

Alle 18:00, invece, tocca alla partita, sulla carta spettacolare, fra l’Inter ed il Como. I nerazzurri sono terzi a quota 27 punti, mentre gli ospiti sono quinti con 24 punti. Infine, terzo ed ultimo anticipo del sabato è quello fra l’Hellas Verona e l’Atalanta, al via alle 20:45 ed il primo ad essere trasmesso anche su Sky.

Le altre partire

Domenica 7 dicembre, la 14° giornata di Serie A prende il via alle 12:30. La Cremonese, attualmente undicesima classificata, accoglie il Lecce, che invece è quattordicesimo. Alle 15:00, il Cagliari, dopo la buona prestazione in Coppa Italia contro il Napoli, scende in campo, in casa, contro la Roma di Gasperini, quarta a meno un punto dal primo posto.

A partire dalle 18:00 si svolge un altro scontro decisamente interessante, fra la Lazio di Sarri ed il Bologna di Italiano, team ottavo e sesto in classifica. L’incontro è proposto anche su Sky. Infine, alle 20:45 si svolge il big match fra il Napoli e la Juventus.

La programmazione tv della 14° giornata giunge al termine lunedì 8 dicembre, con altre tre partite. Alle 15:00 c’è lo scontro diretto per la salvezza fra il Pisa ed il Parma. Dalle 18:00, l’Udinese cerca i tre punti contro il Genoa. Infine, alle 20:45, su Sky e DAZN, il Torino, dopo due sconfitte di fila, cerca il riscatto contro il Milan.

Serie A 14° giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della 14° giornata di campionato.

Hellas Verona-Atalanta: Nucera e Marocchi;

Nucera e Marocchi; Lazio-Bologna: Massara e Minotti;

Massara e Minotti; Torino-Milan: Compagnoni e Gobbi.

Questi, invece, sono i commentatori individuati da DAZN in occasione del turno di campionato.