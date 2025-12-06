Sabato 6 e domenica 7 dicembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate, ricche di ospiti, di Verissimo. Al timone dello show, in entrambe le giornate, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 6 7 dicembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 6 dicembre, al via alle ore 16:30, la conduttrice Silvia Toffanin effettua una lunga intervista a Monica Guerritore. L’interprete ripercorre al sua lunga carriera, costellata di successi sia nel mondo del cinema che in quello della televisione. Da qualche settimana è protagonista nelle sale cinematografiche con la pellicola Anna, nella quale racconta la storia di Anna Magnani.

Ampio spazio, durante Verissimo del 6 dicembre, è dato a Paolo Ruffini. Quest’ultimo è in onda, tutte le domeniche nel prime time di Italia 1, con lo show Zelig On, spin off del format comico Zelig. Inoltre, c’è l’attrice Corinne Clery.

La storia di Paolo Curi

Durante Verissimo del 6 dicembre, Silvia Toffanin parla con Rossella Brescia. Ex volto di Amici, è un’esperta di danza e, da tempo, è una delle speaker più apprezzate di RDS, dove conduce il morning show Tutti pazzi per RDS.

Direttamente dal cast di Forbidden Fruit, soap opera di successo di Canale 5, arriva l’attrice Sevval Sam, che presta il volto al personaggio di Ender. Infine, è in programma un lungo faccia a faccia con Paolo Curi, la cui storia è la dimostrazione di amore e coraggio di un papà. Curi, infatti, ha perso la moglie e mamma dei loro 4 bambini, Eleonora, rimasta uccisa nella strage della discoteca di Corinaldo, provocata dalla banda dello spray.

Verissimo 6 7 dicembre, i protagonisti della domenica

Nel corso di Verissimo di domenica 7 dicembre, al via alle 16:00, Silvia Toffanin effettua un faccia a faccia con Federica Pellegrini, fra le sportive italiane più vincenti e titolate di sempre. Per la prima volta nel format, poi, è intervistato Achille Costacurta, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, che ha affrontato un percorso complicato, culminato ora con la rinascita.

Per lanciare la nuova edizione di Caduta Libera, al via nel preserale di Canale 5 dal 7 dicembre, c’è il conduttore Max Giusti, al ritorno su Mediaset, e la co-conduttrice Isobel Kinnear. Un focus è proposto sui problemi di salute, oramai in via di risoluzione, che hanno colpito Ivana Spagna. Spazio anche alla storia di grande dolore di Paola Caruso.

Infine, Silvia Toffanin, a Verissimo del 7 dicembre, accoglie Chiara Balistreri, con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo ex fidanzato, già in carcere con la condanna a sei anni e tre mesi per lesioni e maltrattamenti nei suoi confronti.