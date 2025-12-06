Sabato 6 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Dottor Hekim Medico Geniale dal titolo Lezioni di vita. L’appuntamento prende il via alle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Medico Geniale Lezioni di vita, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico geniale è una realizzazione originale di Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. Si tratta dell’adattamento turco della statunitense Dr. House Medical Division.

La regia è affidata a Semih Bagci, mentre la sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Le riprese si sono svolte nel distretto di Tuzla, ad Istanbul.

Gli appuntamenti di Dottor Hekim Medico Geniale hanno debuttato, nel nostro paese, lo scorso agosto. Quella in onda oggi è la quarta puntata della seconda stagione ed ha una durata, come di consueto, che supera di poco le due ore.

Dottor Hekim Medico Geniale Lezioni di vita, la trama

Al centro dell’appuntamento odierno di Dottor Hekim Medico Geniale c’è il caso di una bambina. La giovane paziente, già nota alla struttura sanitaria a causa di un rabdomiosarcoma (tumore maligno) in stato avanzato, è accompagnata al pronto soccorso dalla mamma. Mentre era a casa sua, infatti, ha avuto delle allucinazioni, a causa delle quali si è ferita, in modo non grave ad una mano.

Hekim, dopo una iniziale diffidenza, decide di interessarsi alla vicenda. In un primo momento, ipotizza che le cellule tumorali siano arrivate al cervello. Tuttavia, tale versione è smentita dagli esami strumentali ed anche le analisi del sangue non mettono in mostra alcun problema. A questo punto, il personaggio principale inizia a pensare che i problemi al cervello non siano collegati al tumore.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso della puntata denominata Lezioni di vita, in ospedale ha iniziato a lavorare Selin e questa presenza non lascia indifferente il protagonista. Quest’ultimo, intanto, continua a lavorare con la piccola paziente e ben presto è costretto a confrontarsi con sé stesso, perché tale caso gli farà imparare una lezione che non dimenticherà mai.

Dottor Hekim Medico Geniale Lezioni di vita, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 6 dicembre di Dottor Hekim Medico Geniale, in onda su Real Time ed in streaming mediante l’applicazione Discovery+.