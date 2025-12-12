Venerdì 12 dicembre, su Rai 1, si svolge la semifinale di The Voice Senior 2025. La puntata, la penultima dell’edizione, è propedeutica alla selezione dei finalisti.

The Voice Senior semifinale, si svolgono i Knockout

Al timone della semifinale di The Voice Senior 2025 torna Antonella Clerici, che ha il compito di presentare le varie esibizioni della serata.

Quest’ultima è arricchita dai 24 talenti ancora in gioco. I concorrenti, in particolare, sono suddivisi in 6 per ogni team, guidato da un coach. In tale ruolo ci sono Loredana Bertè, Nek, Arisa e Clementino in coppia con Rocco Hunt.

Nella semifinale di The Voice Senior si svolgono i Knockout. Ogni giudice ha assegnato ai propri talenti un brano. Tutti i cantanti di ciascun giurato si affrontan0 sul palco, cantando ognuno di loro una cover. Al termine di tutte le sei performance, il coach deve individuare tre talenti da portare in finale ed altrettanti che, invece, devono abbandonare per sempre lo show.

I finalisti, dunque, saranno 12.

The Voice Senior semifinale, i team Bertè ed Arisa

Per quel che concerne il team di Loredana Bertè, fra gli artisti protagonisti della semifinale di The Voice Senior 2025 ci sono le 60enni Gabriella Vai e Francesca De Fazi, che alle audizioni hanno intonato Se stasera sono qui di Luigi Tenco e Ticket to ride dei Beatles. Spazio alla 64enne Glori Solgato, che ha stupito tutti con Hedonism degli Skunk Anansie, alla 60enne Francesca Visentin, che ha puntato su Per Elisa di Alice, ed al 61enne Marcello Monti, autore della cover di Smoke on the Water dei Deep Purple. Chiude la squadra Maria Masullo, che ha convinto Bertè cantando un suo brano, cioè E la luna bussò.

Passando al team Arisa, in semifinale ci sono la 60enne Giovanna Russo, la 66enne Sonia Milan e la 60enne Anna Maria Rossicchi. Esse, alle audizioni, hanno cantato Insieme di Mina, Wild World di Cat Stevens e L’amore si odia di Noemi. Inoltre, ci sono il 60enne Giuseppe Nucci e la 61enne Tiziana Rosati, che hanno ricevuto un apprezzamento da Bertè con La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini e Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Infine, c’è il duetto Roberta Cavalli e Pasquale Di Monte, 60enne e 65enne, autori nelle audizioni di Storie brevi di Annalisa e Tananai.

Gli altri semifinalisti

Nella semifinale di The Voice Senior 2025 si fronteggiano i concorrenti del team Nek. La più attesa è la 91enne Jacqueline Schweitzer Savio, che ha commosso tutti con Milord di Edith Piaf. Nella fase precedente, invece, hanno intonato Avrai di Claudio Baglioni, Il cielo in una stanza di Gino Paoli ed I shot the sheriff di Bob Marley: loro sono Francesco De Siena, 60 anni, Anna Lorena Lovison, 64 anni, e Tiziano Cavaliere, 62 anni. Infine, ci sono Mauro Cianciabella, 62 anni, e Franco Rapillo, 64 anni, che nelle Blind Audition hanno cantato Relax di Frankie goes to Hollywood ed A city to song di Ron.

Infine, la semifinale di The Voice Senior 2025 è arricchita dai talenti del team Clementino/Rocco Hunt. Ci sono Flora Faja e Pierluigi Lunedei, rispettivamente 65 e 64 anni, che hanno cantato, alle audizioni, Georgia on my mind di Ray Charles e Chissà se lo sai di Lucio Dalla. In scaletta anche il 60enne Cosimo Ventruti ed il 72enne Carmelo Sciplino, che hanno intonato, nel turno precedente, Can’t help falling in love di Elvis Presley e Fly me to the moon di Frank Sinatra. Ultimi artisti sono Alessandra Aldrelli ed Anthony Jaffa, di anni 60 e 72. Nelle Blind Auditions, la prima ha realizzato la cover di America di Gianna Nannini, il secondo quella di Shake your tail feathers di Ray Charles.