Sabato 13 dicembre, su Real Time, è in onda la puntata Vecchi amici di Dottor Hekim Medico Geniale. La serie è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Medico Geniale Vecchi amici, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico Geniale è una realizzazione originale delle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. La sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent ed è l’adattamento turco della statunitense Dr. House Medical Division.

La regia è affidata a Semih Bagci. Le riprese si sono svolte nel distretto di Tuzla, ad Istanbul. Gli appuntamenti di Dottor Hekim Medico Geniale hanno debuttato, nel nostro paese, lo scorso agosto. Quella in onda oggi è la quinta puntata della seconda stagione ed ha una durata, come di consueto, che supera di poco le due ore.

Dottor Hekim Medico Geniale Vecchi amici, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Vecchi amici di Dottor Hekim Medico Geniale, al pronto soccorso fa il suo arrivo un giovane. Quest’ultimo ha perso conoscenza ed è caduto dal tetto della casa di Ipek, per la quale stava effettuando dei lavori. La stessa Ipek, a bordo dell’ambulanza, presta i primi soccorsi al degente, che non presenta i sintomi di una lesione spinale.

Una volta stabilizzato e ricoverato, Ipek riesce, seppur con qualche difficoltà, a convincere Hekim ad occuparsi del caso. Tuttavia, la dottoressa, essendo molto legata al degente, che lavora per lei da anni, vorrebbe lavorare al fianco del personaggio principale, che tuttavia oppone resistenza.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento denominato Vecchi amici, l’iniziale diffidenza di Hekim verso Ipek, con il passare del tempo, viene meno. Il protagonista, infatti, si rende conto che il caso è decisamente complesso e la formulazione della diagnosi della malattia che ha causato la caduta dal tetto è più complessa del previsto. La collaborazione fra i due medici fa riaffiorare emozioni e contrasti che sembrano oramai essere sopiti e crea una certa tensione nel team di medici che lavorano per Hekim.

Dottor Hekim Medico Geniale Vecchi amici, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 13 dicembre di Dottor Hekim Medico Geniale, in onda su Real Time ed in streaming mediante l’applicazione Discovery+.