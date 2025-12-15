Lunedì 15 dicembre prende il via la seconda stagione di Accademia di pasticceria I dolci della tradizione. Il format è proposto, in prima visione, su Sky Uno.

Accademia di pasticceria I dolci della tradizione, cinque puntate proposte fino al 19 dicembre

Coloro che firmano la realizzazione di Accademia di pasticceria I dolci della tradizione sono le società Food Media Factory e Level 33, entrambe appartenenti al gruppo MNcomm. L’obiettivo del format, anche nella seconda edizione, è accompagnare gli spettatori alla scoperta del mondo della grande pasticceria in compagnia dei Maestri AMPI, cioè l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

Il nuovo capitolo di Accademia di pasticceria è composto da un totale di cinque appuntamenti. Essi sono proposti con cadenza giornaliera, su Sky Uno, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre. Le puntate, fruibili anche in streaming su Now TV, partono alle ore 18:10 circa.

Come funziona la trasmissione

Al centro di Accademia di pasticceria I dolci della tradizione vi sono alcune delle ricette dei dolci tipici delle varie zone del nostro paese. In particolare, i Maestri della AMPI guidano il pubblico, passo dopo passo, nella preparazione dei grandi dolci della tradizione italiana, svelandone i segreti e offrendo preziosi consigli per la perfetta riuscita di ogni ricetta, che dev’essere alla portata di tutti, ovvero replicabile a casa.

Ogni puntata è condotta da un volto noto della pasticceria italiana. Il padrone di casa è affiancato da tre accademici e tutti insieme si cimentano nelle varie preparazioni. In occasione del debutto, previsto il 15 dicembre, il conduttore è Luigi Biasetto. Con lui ci sono Marco Battaglia, Salvatore Cappello e Francesco Boccia e tutti insieme spiegano i dettagli dei dolci tipici della Sicilia, della Campania e della Lombardia.

Nel corso della puntata del martedì, invece, a fare gli onori di casa c’è Giuseppe Amato, che insieme a Roberto Cosmo, Roberto Cantolacqua e Sandro Ferretti cucina alcuni dolci simbolo italiani, a partire dal maritozzo.

Accademia di pasticceria I dolci della tradizione, le altre puntate

Il viaggio di Accademia di pasticceria I dolci della tradizione continua, mercoledì, con il terzo appuntamento. Esso è guidato da Yuri Cestari ed è arricchito dalla presenza di Sandro Maritani, Giuseppe Russi e Paolo Griffa. Nel penultimo appuntamento Maurizio Santin racconta dessert fortemente legati ai ricordi emozionali dei professionisti Cesare Murzilli, Antonino Maresca e Massimo Alverà. Per il gran finale del venerdì, invece, la conduzione è affidata al Presidente AMPI Salvatore De Riso. Con lui ci sono Massimo Albanese, Elisabetta Filonzi e Antonio Daloiso, in rappresentanza di Veneto, Sardegna e Puglia.