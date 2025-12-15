La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore prosegue il suo appuntamento quotidiano su Rai 1 alle ore 16:00. La settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025 vedrà la messa in onda di episodi inediti, incentrati su intrighi, crisi personali e nuovi sviluppi professionali. I personaggi centrali di questo ciclo settimanale sono Adelaide, la cui vendetta continua a muovere le trame, Marcello, Rosa, alle prese con i preparativi del matrimonio, Odile, Roberto, coinvolto in nuovi progetti editoriali, e Tancredi, in lotta per il controllo della rivista.

Il Paradiso delle Signore 15–19 dicembre 2025: lunedì 15 dicembre 2025

In questo primo episodio della settimana, la contessa Adelaide ordisce un piano astuto per screditare Rosa di fronte alla società e alla famiglia. Di conseguenza, Marcello teme che l’influenza e le azioni della contessa possano rovinare i preparativi del suo matrimonio con Rosa. Nel frattempo, Roberto riceve un’interessante proposta di collaborazione da un noto giornalista, che potrebbe rilanciare la rivista del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore martedì 16 dicembre 2025

Odile, dimostrando il suo forte carattere, affronta direttamente la madre per difendere Rosa dalle calunnie e dalle trame di Adelaide. Contemporaneamente, Tancredi si fa avanti proponendo un nuovo e ambizioso numero speciale della rivista, cercando di affermare la sua visione. Intanto, Enrico confida a Marta tutte le sue insicurezze e le sue paure riguardo al futuro.

Il Paradiso delle Signore 15–19 dicembre 2025: mercoledì 17 dicembre 2025

Marcello entra in una profonda crisi personale e emotiva, sopraffatto dalle pressioni e dalle aspettative legate al suo imminente matrimonio e ai suoi affari. Adelaide, abilissima stratega, trova un alleato inatteso che si unisce al suo piano per destabilizzare i suoi avversari. Nel frattempo, Umberto continua a condurre le sue indagini segrete su Greta per scoprirne le vere intenzioni.

Il Paradiso delle Signore giovedì 18 dicembre 2025

Rosa, stanca delle continue ingerenze, affronta apertamente Adelaide in un duro confronto verbale che chiarisce le posizioni. Roberto si impegna nell’organizzazione di un evento natalizio di grande importanza per il Paradiso. Contemporaneamente, Odile riceve una lettera misteriosa, il cui contenuto potrebbe svelare un segreto del suo passato.

Il Paradiso delle Signore 15–19 dicembre 2025: venerdì 19 dicembre 2025

La settimana si conclude con un momento di grande impatto: Marcello prende una decisione inattesa e drastica che sconvolge completamente Rosa e mette in discussione il loro matrimonio. Di conseguenza, Adelaide festeggia il suo successo, convinta di aver raggiunto il suo obiettivo. Nel frattempo, Tancredi e Roberto si riuniscono per un’ultima, cruciale discussione sul futuro e sulla linea editoriale della rivista.

Dove vederla

La soap opera Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 tutti i giorni feriali, a partire dalle ore 16:00. È possibile recuperare tutte le repliche delle puntate e rivedere gli episodi preferiti sulla piattaforma streaming RaiPlay.