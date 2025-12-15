La soap opera spagnola La Promessa prosegue la messa in onda su Rete 4, mantenendo l’appuntamento quotidiano alle ore 19:45. La settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025 si preannuncia carica di tensione e nuove scoperte. La narrazione è dominata dalle vicende di Jana, il cui desiderio di verità la spinge sempre più in là, Dolores, il cui segreto continua a incombere, Cruz, la marchesa che non arretra di fronte a nulla, Curro, costretto a dure scelte, Angela e Martina, coinvolte nei piani della marchesa, e Ramona, portatrice di rivelazioni cruciali. La tenuta si trasforma in un teatro di segreti, minacce e rivelazioni inattese.

La Promessa 15–21 dicembre 2025: lunedì 15 dicembre 2025

In questo primo episodio della settimana, Jana, non paga delle scoperte precedenti, scova un nuovo indizio fondamentale che riguarda il passato di Dolores. Contemporaneamente, Cruz, temendo l’influenza di una nuova figura, intensifica le sue intimidazioni e minaccia apertamente Angela. Intanto, Curro, sempre più dubbioso, continua a nutrire forti sospetti nei confronti delle azioni nascoste di Lorenzo.

La Promessa martedì 16 dicembre 2025

Angela, decisa a non farsi mettere i piedi in testa, affronta direttamente Cruz in un teso confronto verbale. La giovane Martina si trova in uno stato di grande incertezza, con i suoi sentimenti in continuo conflitto. Nel frattempo, Maria riceve una lettera anonima, il cui contenuto la getta in uno stato di allarme e confusione.

La Promessa 15–21 dicembre 2025: mercoledì 17 dicembre 2025

Spinta dalla sua missione, Jana intensifica le indagini concentrandosi sulla misteriosa stanza segreta all’interno della tenuta. Ricardo affronta apertamente Ana, cercando un chiarimento riguardo a una questione delicata che li coinvolge. Nello stesso episodio, Ramona, una figura custode di segreti, rivela un dettaglio di fondamentale importanza che potrebbe cambiare il corso delle indagini di Jana.

La Promessa giovedì 18 dicembre 2025

Cruz ordisce un piano astuto e crudele contro Angela, con l’obiettivo di screditarla e allontanarla dalla tenuta. Curro, di fronte a un bivio, prende una decisione drastica che rischia di avere serie ripercussioni sul suo futuro. Contemporaneamente, Jana riceve un messaggio criptico e misterioso, un indizio che sembra collegarsi direttamente ai suoi sforzi per la verità.

La Promessa 15–21 dicembre 2025: venerdì 19 dicembre 2025

Angela, sentendosi in costante pericolo a causa dei piani di Cruz, teme seriamente per la sua sicurezza personale. La tensione raggiunge un punto di rottura quando Cruz perde il controllo e la sua maschera cede davanti alla sua intera famiglia, rivelando la sua vera natura. Nel frattempo, Maria, incapace di gestire da sola l’ansia, si confida con Pia, esponendole tutti i suoi dubbi riguardo al mittente della lettera anonima.

La Promessa sabato 20 dicembre 2025

Il grande giorno della scoperta: Jana riesce a unire i pezzi, scoprendo un collegamento cruciale e inatteso tra il passato di Dolores e la figura del Barone. Cruz festeggia un piccolo successo personale o finanziario, convinta di aver superato un ostacolo. In un duro confronto, Curro affronta apertamente Lorenzo, mettendo fine ai loro silenzi.

La Promessa domenica 21 dicembre 2025

La settimana si conclude con un’escalation di drammaticità: Angela riceve una minaccia finale che la costringe a reagire. Jana, ormai in possesso di tutte le informazioni, affronta direttamente Cruz, sfidando apertamente la sua autorità e la sua versione dei fatti. Infine, Ricardo prende una decisione che sconvolge completamente gli equilibri della tenuta, lasciando tutti i personaggi in bilico.

Dove vederla

La soap opera La Promessa va in onda quotidianamente su Rete 4 alle ore 19:45. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.