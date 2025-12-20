Sabato 20 dicembre, su Rai 1, è andata in onda, in diretta, la finale di Ballando con le stelle 2025. Lo show di Milly Carlucci arriva al capitolo finale: al termine della serata è eletto il vincitore. A decretare la classifica, come sempre, è il voto congiunto del pubblico a casa e della giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

La diretta della finale di Ballando con le stelle 2025 inizia con lo spareggio fra le coppie composte da Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Ospiti della serata sono Riccardo Cocciante e Lucio Corsi.

Ballando con le stelle 2025 diretta finale, inizia la serata

Inizia la finale di Ballando con le stelle 2025. Sigla su All I Want for Christmas, poi spazio a tutte le presentazioni del caso. Come detto, si parte subito con lo spareggio. Tutte e tre le coppie si esibiscono: Colombari-Favilla confermano di essere decisamente i più bravi, ed infatti sono ripescati e volano in finale con il 46% dei voti. Matteo Addino può utilizzare la Wild Card per recuperare una delle due coppie eliminate. Decide di salvare Chemical-Martinelli. Eliminato, dunque Paolo Belli.

Si passa, ora, alla finale di Ballando con te. Concorrono per il titolo Johan Zampierollo, gli Attitude ed Elia Tedesco con Brenda Gozzoli. La vittoria va agli Attitude.

Parte la gara

La diretta della finale di Ballando con le stelle entra nel vivo con la gara vera e propria. La prima coppia è Andrea Delogu-Nikita Perotti. Il loro è un tango veramente ben fatto. “Eccellente” per Smith, ottengono 49 punti.

Si continua con Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Realizzano una coreografia di moderno. “Elegante e potente” per Zazzaroni, complimenti da tutti tranne che Lucarelli: “Un frullatore inelegante, ma ben fatto“. Ottengono 45 punti. Di Vaira ed Addino attaccano la giuria, così come Tripoli: “Dateci la possibilità di partecipare“. Magnini: “Un mese fa mi sarei arrabbiato, oggi accetto e vorrà dire che il pubblico ci voterà di più“.

Terza coppia in gara è quella di Martina Colombari-Luca Favilla. Propongono una rumba. Per Zazzaroni “ha commesso qualche errore“, ma Favilla non ci sta: “Sono in totale disaccordo“. Lucarelli: “Ballo fiacco, non da finale, mi aspettavo le scintille ed era un mortaretto“. Ricevono 41 punti.

Ballando con le stelle 2025 diretta finale, Fabio Fognini

La finale di Ballando con le stelle 2025 procede con Fabio Fognini-Giada Lini. Un jive che “non mi ha fatto impazzire” per Zazzaroni. Ricevono 42 punti, con i complimenti (ed il 9 e 10) di Lucarelli e Mariotto.

Sul palco arriva Riccardo Cocciante. Accompagnandosi al pianoforte intona Era già tutto previsto e Zingara, tratta da Notre Dame de Paris. La gara procede con il tango di Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Lucarelli: “Mi hai fregato, non ho creduto in te ma devo ammettere l’errore, sei la sorpresa dell’edizione“. Ricevono ben 50 punti, che diventano 30 con a causa del malus per la Wild Card.

Si va avanti con Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca. Ballano un bel valzer. Lucarelli: “Bello, ma non ho visto nessuna evoluzione“. 47 punti per loro. Tocca al secondo ospite: è Lucio Corsi, che canta la nuova Notte di Natale.

Si torna alla gara con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Tantissimi compleanni per la conduttrice, che ha scelto di ballare un tango. “Eccellente” per Smith, ricevono 50 punti.

Tempo di premi. A Rosa Chemical quello dedicato a Maurizio Aiello per il maggior numero di spareggi. Il premio Paolo Rossi per l’evoluzione nel percorso va a Martina Colombari e Fabio Fognini. A Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca va il titolo consegnato da Smith per il miglior ballo della serata.

I duelli finali

La finale di Ballando con le stelle 2025 si avvia alla conclusione. Sono comunicate le quattro coppie che vanno alla fase delle sfide dirette. Sono Andrea Delogu-Nikita Perotti, Francesca Fialdini-Giovanni Pernice, Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca e Fabio Fognini-Giada Lini. Gli altri sono eliminati.

Fialdini-Pernice, essendo la coppia con il voto più alto della serata, deve scegliere chi sfidare. La loro decisione è quella di affrontare Fabio Fognini-Giada Lini. Di conseguenza, nell’altra sfida, Delogu affronta D’Urso. Si parte con il primo duello: entrambi ballano un paso. Tutti i cinque giudici assegnano la preferenza a Fialdini. Con il 65% dei voti, la vittoria va a Fialdini-Pernice.

Seconda sfida: Delogu contro D’Urso. Lucarelli e Mariotto votano Delogu, gli altri D’Urso. Vincono, con il 69% dei voti favorevoli, Delogu-Perotti. Canino chiede a D’Urso-Lucarelli di scambiarsi un segno di pace, ma D’Urso non ci sta: “Non riesco ad essere falsa“.

La finale di Ballando con le stelle 2025, dopo un bel ballo dei professori, arriva alla conclusione con il duello Fialdini-Delogu. La prima balla un jive, un valzer ed un moderno. La seconda una samba, un valzer ed un freestyle. La vittoria, con il 55% dei voti, va a Andrea Delogu e Nikita Perotti.