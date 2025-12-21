Domenica 21 dicembre sono vari gli ospiti presenti in tv. Di seguito vi sveliamo i protagonisti dei vari show.

Domenica 21 dicembre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

A Che tempo che fa del 21 dicembre, guidato da Fazio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, è dato spazio a Roberto Benigni. L’attore e regista, vincitore di un Premio Oscar, esordisce su NOVE dopo il successo ottenuto, su Rai 1, con la serata evento Pietro Un uomo nel vento.

Per celebrare la storica vittoria della Coppa Davis ci sono il tennista Flavio Cobolli ed il capitano non giocatore Filippo Volandri. Cinema protagonista con Christian De Sica, il 2 gennaio nelle sale cinematografiche italiane con il film Gigolò per caso La sex guru.

Per gli spazi di approfondimenti ci sono lo scrittore Paolo Giordano, padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, e i giornalisti Michele Serra, Ferruccio De Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Cecilia Sala. Torna, come sempre, il professor Roberto Burioni.

Il Tavolo

La seconda parte di Che tempo che fa del 21 dicembre è dedicata alla rubrica denominata Il Tavolo. Confermato il cast degli ospiti fissi, ovvero Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni ed Ubaldo Pantani. A loro si uniscono i già citati Christian De Sica, Flavio Cobolli e Filippo Volandri.

In studio anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono, Giucas Casella e Fabio Rovazzi, conduttore su Canale 5 di Capodanno in Musica, in coppia con Federica Panicucci. Partecipano, infine, Orietta Berti, Enzo Iacchetti e Cristiano Malgioglio, che presenta il suo ultimo brano, ovvero Chi lo sa.

Domenica 21 dicembre ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Spostando l’attenzione su Rai 1, dalle 14:00, torna Domenica In. Al timone c’è Mara Venier, che intervista l’attrice Ornella Muti. Dialoga, poi, con Luca Cordero di Montezemolo, che illustra i tanti progetti sui quali è impegnata la Fondazione Telethon.

Previsto un incontro con la coppia vincitrice di Ballando con le stelle, mentre i Ricchi e Poveri cantano Ma non tutta la vita e Il Natale degli Angeli. White Christmas, invece, è il brano che canta, in diretta, Mario Biondi. Le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presentano il film Tutte insieme all’Abbazia, in uscita il 1° gennaio su Rai Play.

Per lo spazio di attualità, Venier e Tommaso Cerno dialogano del significato del Presepe con Aldo Cazzullo e monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. In studio, invece, è allestito un presepe napoletano realizzato dall’artista Genny Di Virgilio. A Teo Mammucari il compito di guidare i giochi Il Musichiere e La cassaforte di Domenica In. Infine, Enzo Miccio dà consigli su come preparare una splendida tavola di Natale.