Il clima delle festività oramai imminenti irrompono anche nel genere reality. Martedì 23 dicembre, su Real Time, è in onda Hoarding for the Holidays, show dedicato alle migliori decorazioni di Natale.

Hoarding for the Holidays, la prima edizione composta da quattro puntate

Hoarding for the Holidays è un nuovo format realizzato e proposto dalla statunitense HGTV, emittente dedicata soprattutto al mondo del settore immobiliare. Negli USA, in particolare, il programma ha esordito lo scorso novembre, ottenendo un buon risconto sia da parte del pubblico che della critica.

L’obiettivo della trasmissione è raccontare le storie di coloro che sono definiti degli accumulatori seriali di decorazioni di Natale. Fra alberi di Natale, luci e pupazzi di neve, le telecamere mostrano, in un clima complessivo di ironia e leggerezza, quanto questo fenomeno possa condizionare gravemente la vita dei vari protagonisti.

La prima edizione è composta da un totale di quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Real Time, salvo improvvise modifiche di programmazione, le propone per due martedì di seguito, ovvero il 23 ed il 30 dicembre.

La caccia alle decorazioni vintage

Nel corso della prima puntata dello show, in onda il 23 dicembre, le telecamere raggiungono Waymart, in Pennsylvania. Al centro della narrazione vi sono vari accumulatori seriali. Il primo è Nick, ha 26 anni ed ha una lunghissima serie di oggetti di Natale, fra cui un’ampia collezione di ceramiche. Ha iniziato a collezionare vari tipi di decorazioni da quando aveva cinque anni. Questa sua passione, tuttavia, rischia di allontanarlo dalle sue amicizie.

Nel Wisconsin, invece, è proposto un focus sulla vicenda di Hope. Ha 33 anni e la sua volontà di accumulare continuamente decorazioni natalizie sta mettendo a serio rischio il suo rapporto con il padre. Intanto, altri appassionati si mettono al lavoro con un obiettivo: ricercare le migliori decorazioni vintage presenti sul mercato.

Hoarding for the Holidays, una coppia in crisi

Nel secondo appuntamento di Hoarding for the Holidays è raccontata la storia di una coppia, composta da un accumulatore seriale e dal partner che, invece, inizia a mostrare insofferenza per la situazione. Tutto ciò, inevitabilmente, rischia di spingere l’unione verso una profonda crisi. Infine, le telecamere si concentrano sulla testimonianza di una donna, che per la sua passione sta andando incontro ad una grave crisi finanziaria. Per mantenere tutte le decorazioni di cui è in possesso, infatti, spende migliaia di euro ogni mese.