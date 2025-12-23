La programmazione tv per la sera di mercoledì 24 dicembre 2025, giorno della Vigilia di Natale, offre un palinsesto ricco di film cult a tema, speciali dedicati alle festività e programmi di intrattenimento. Su Rai 1 va in onda il game show Affari Tuoi, in una versione natalizia. Rai 2 propone il film Disney Zootropolis. Rai 3 trasmette il film drammatico Uno sguardo dal cielo. Le reti Mediaset celebrano la Vigilia con il classico assoluto Una poltrona per due su Italia 1 e lo speciale musicale Il Volo – Incanto di Natale su Canale 5. I canali tematici offrono una ricca selezione di film e documentari, tra cui Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re e Terminator 2: Il giorno del giudizio.
Stasera in TV mercoledì 24 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 20:30 – Affari Tuoi (Intrattenimento)
Il popolare game show a premi va in onda in una versione speciale serale per la Vigilia di Natale.
- Rai 2 – 21:35 – Zootropolis (Film Disney)
Il film d’animazione Disney, ambientato in una metropoli popolata da animali, è un’avventura per tutta la famiglia che celebra l’amicizia e la diversità.
- Rai 3 – 21:20 – Uno sguardo dal cielo (Film drammatico)
Un dramma che esplora temi di fede e speranza, perfetto per la Vigilia di Natale.
- Rai 4 – 21:16 – Dora e la città perduta (Film avventura)
Film per ragazzi tratto dal celebre cartone animato.
- Rai 5 – 21:23 – 2004, Lo Tsunami Sumatra (Intrattenimento/documentario)
Documentario che ricostruisce gli eventi del devastante tsunami del 2004.
- Rai Movie – 21:10 – Blue Hawaii (Film con Elvis Presley)
Film musicale e romantico con l’icona Elvis Presley, ambientato alle Hawaii.
- Rai Premium – 21:20 – Ballando con le Stelle (Intrattenimento)
Replica di una delle puntate più emozionanti del talent show di Milly Carlucci.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:34 – Hachiko – Il tuo migliore amico (Film)
Film drammatico basato su una storia vera, che celebra la fedeltà e il legame tra un uomo e il suo cane.
- Canale 5 – 21:20 – Il Volo – Incanto di Natale (Intrattenimento musicale)
Speciale concerto del trio Il Volo, dedicato ai canti e all’atmosfera del Natale.
- Italia 1 – 21:36 – Una poltrona per due (Film cult natalizio)
Il classico natalizio con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, immancabile nella programmazione della Vigilia.
- La7 – 21:30 – Indovina chi viene a cena? (Film)
Commedia drammatica con tematiche sociali.
- TV8 – 21:35 – Ladyhawke (Film – Prima TV)
Film fantasy e d’avventura con Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick, in prima visione sulla rete.
- Nove – 21:30 – Raul Cremona – Bravissssssimo! (Show)
Spettacolo comico e di magia con Raul Cremona.
- Mediaset 20 – 21:11 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (Film)
Terzo e ultimo capitolo della trilogia di Peter Jackson.
- Iris – 21:16 – Terminator 2: Il giorno del giudizio (Film)
Cult fantascientifico e d’azione di James Cameron con Arnold Schwarzenegger.
- Cine34 – 21:00 – Il peggior Natale della mia vita (Film – Prima TV)
Commedia italiana con Fabio De Luigi, in prima visione.
- Mediaset 27 – 21:14 – Elizabeth (Film)
Dramma storico con Cate Blanchett.
- La5 – 21:10 – Una storia di Natale 2 (Film)
Commedia sentimentale a tema natalizio.
I film di questa sera in tv mercoledì 24 dicembre 2025
- Cielo – 21:15 – Delicieux: l’amore è servito
Film storico che racconta l’origine del primo ristorante in Francia.
- TV2000 – 21:40 – Santa Messa
Celebrazione religiosa della Vigilia di Natale.
- La7 Cinema – 21:15 – La neve nel cuore
Dramma che si svolge durante le feste.
- Real Time – 20:30 – Casa a prima vista
Intrattenimento e immobiliare.
- QVC – 21:00 – CAFe’NOIR, accessori irresistibili
Programma di shopping e moda.
- Food Network – 20:25 – In cucina con Luca Pappagallo
Cucina e ricette.
- Focus – 21:20 – Animali nella tempesta (Documentario – Prima TV)
Documentario naturalistico in prima visione.
- Discovery – 21:10 – Ramses III: la tomba dei misteri
Documentario storico.
- Giallo – 21:10 – McDonald & Dodds (Serie TV)
Serie poliziesca britannica.
- DMAX – 21:40 – Quella pazza fattoria
Docu-serie sulla vita agricola.
- Motor Trend – 20:35 – Affari a quattro ruote
Factual sui motori.