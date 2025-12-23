La programmazione tv per la sera di mercoledì 24 dicembre 2025, giorno della Vigilia di Natale, offre un palinsesto ricco di film cult a tema, speciali dedicati alle festività e programmi di intrattenimento. Su Rai 1 va in onda il game show Affari Tuoi, in una versione natalizia. Rai 2 propone il film Disney Zootropolis. Rai 3 trasmette il film drammatico Uno sguardo dal cielo. Le reti Mediaset celebrano la Vigilia con il classico assoluto Una poltrona per due su Italia 1 e lo speciale musicale Il Volo – Incanto di Natale su Canale 5. I canali tematici offrono una ricca selezione di film e documentari, tra cui Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re e Terminator 2: Il giorno del giudizio.

Rai 1 – 20:30 – Affari Tuoi (Intrattenimento)

Il popolare game show a premi va in onda in una versione speciale serale per la Vigilia di Natale.

Rai 2 – 21:35 – Zootropolis (Film Disney)

Il film d’animazione Disney, ambientato in una metropoli popolata da animali, è un’avventura per tutta la famiglia che celebra l’amicizia e la diversità.

Rai 3 – 21:20 – Uno sguardo dal cielo (Film drammatico)

Un dramma che esplora temi di fede e speranza, perfetto per la Vigilia di Natale.

Rai 4 – 21:16 – Dora e la città perduta (Film avventura)

Film per ragazzi tratto dal celebre cartone animato.

Rai 5 – 21:23 – 2004, Lo Tsunami Sumatra (Intrattenimento/documentario)

Documentario che ricostruisce gli eventi del devastante tsunami del 2004.

Rai Movie – 21:10 – Blue Hawaii (Film con Elvis Presley)

Film musicale e romantico con l’icona Elvis Presley, ambientato alle Hawaii.

Rai Premium – 21:20 – Ballando con le Stelle (Intrattenimento)

Replica di una delle puntate più emozionanti del talent show di Milly Carlucci.

Rete 4 – 21:34 – Hachiko – Il tuo migliore amico (Film)

Film drammatico basato su una storia vera, che celebra la fedeltà e il legame tra un uomo e il suo cane.

Canale 5 – 21:20 – Il Volo – Incanto di Natale (Intrattenimento musicale)

Speciale concerto del trio Il Volo, dedicato ai canti e all’atmosfera del Natale.

Italia 1 – 21:36 – Una poltrona per due (Film cult natalizio)

Il classico natalizio con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, immancabile nella programmazione della Vigilia.

La7 – 21:30 – Indovina chi viene a cena? (Film)

Commedia drammatica con tematiche sociali.

TV8 – 21:35 – Ladyhawke (Film – Prima TV)

Film fantasy e d’avventura con Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick, in prima visione sulla rete.

Nove – 21:30 – Raul Cremona – Bravissssssimo! (Show)

Spettacolo comico e di magia con Raul Cremona.

Mediaset 20 – 21:11 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (Film)

Terzo e ultimo capitolo della trilogia di Peter Jackson.

Iris – 21:16 – Terminator 2: Il giorno del giudizio (Film)

Cult fantascientifico e d’azione di James Cameron con Arnold Schwarzenegger.

Cine34 – 21:00 – Il peggior Natale della mia vita (Film – Prima TV)

Commedia italiana con Fabio De Luigi, in prima visione.

Mediaset 27 – 21:14 – Elizabeth (Film)

Dramma storico con Cate Blanchett.

La5 – 21:10 – Una storia di Natale 2 (Film)

Commedia sentimentale a tema natalizio.

