Stasera in tv mercoledì 24 dicembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV mercoledì 24 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
24 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione tv per la sera di mercoledì 24 dicembre 2025, giorno della Vigilia di Natale, offre un palinsesto ricco di film cult a tema, speciali dedicati alle festività e programmi di intrattenimento. Su Rai 1 va in onda il game show Affari Tuoi, in una versione natalizia. Rai 2 propone il film Disney Zootropolis. Rai 3 trasmette il film drammatico Uno sguardo dal cielo. Le reti Mediaset celebrano la Vigilia con il classico assoluto Una poltrona per due su Italia 1 e lo speciale musicale Il Volo – Incanto di Natale su Canale 5. I canali tematici offrono una ricca selezione di film e documentari, tra cui Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re e Terminator 2: Il giorno del giudizio.

Stasera in TV mercoledì 24 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 20:30 – Affari Tuoi (Intrattenimento)
    Il popolare game show a premi va in onda in una versione speciale serale per la Vigilia di Natale.
  • Rai 2 – 21:35 – Zootropolis (Film Disney)
    Il film d’animazione Disney, ambientato in una metropoli popolata da animali, è un’avventura per tutta la famiglia che celebra l’amicizia e la diversità.
  • Rai 3 – 21:20 – Uno sguardo dal cielo (Film drammatico)
    Un dramma che esplora temi di fede e speranza, perfetto per la Vigilia di Natale.
  • Rai 4 – 21:16 – Dora e la città perduta (Film avventura)
    Film per ragazzi tratto dal celebre cartone animato.
  • Rai 5 – 21:23 – 2004, Lo Tsunami Sumatra (Intrattenimento/documentario)
    Documentario che ricostruisce gli eventi del devastante tsunami del 2004.
  • Rai Movie – 21:10 – Blue Hawaii (Film con Elvis Presley)
    Film musicale e romantico con l’icona Elvis Presley, ambientato alle Hawaii.
  • Rai Premium – 21:20 – Ballando con le Stelle (Intrattenimento)
    Replica di una delle puntate più emozionanti del talent show di Milly Carlucci.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:34 – Hachiko – Il tuo migliore amico (Film)
    Film drammatico basato su una storia vera, che celebra la fedeltà e il legame tra un uomo e il suo cane.
  • Canale 5 – 21:20 – Il Volo – Incanto di Natale (Intrattenimento musicale)
    Speciale concerto del trio Il Volo, dedicato ai canti e all’atmosfera del Natale.
  • Italia 1 – 21:36 – Una poltrona per due (Film cult natalizio)
    Il classico natalizio con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, immancabile nella programmazione della Vigilia.
  • La7 – 21:30 – Indovina chi viene a cena? (Film)
    Commedia drammatica con tematiche sociali.
  • TV8 – 21:35 – Ladyhawke (Film – Prima TV)
    Film fantasy e d’avventura con Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick, in prima visione sulla rete.
  • Nove – 21:30 – Raul Cremona – Bravissssssimo! (Show)
    Spettacolo comico e di magia con Raul Cremona.
  • Mediaset 20 – 21:11 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (Film)
    Terzo e ultimo capitolo della trilogia di Peter Jackson.
  • Iris – 21:16 – Terminator 2: Il giorno del giudizio (Film)
    Cult fantascientifico e d’azione di James Cameron con Arnold Schwarzenegger.
  • Cine34 – 21:00 – Il peggior Natale della mia vita (Film – Prima TV)
    Commedia italiana con Fabio De Luigi, in prima visione.
  • Mediaset 27 – 21:14 – Elizabeth (Film)
    Dramma storico con Cate Blanchett.
  • La5 – 21:10 – Una storia di Natale 2 (Film)
    Commedia sentimentale a tema natalizio.

I film di questa sera in tv mercoledì 24 dicembre 2025

  • Cielo – 21:15 – Delicieux: l’amore è servito
    Film storico che racconta l’origine del primo ristorante in Francia.
  • TV2000 – 21:40 – Santa Messa
    Celebrazione religiosa della Vigilia di Natale.
  • La7 Cinema – 21:15 – La neve nel cuore
    Dramma che si svolge durante le feste.
  • Real Time – 20:30 – Casa a prima vista
    Intrattenimento e immobiliare.
  • QVC – 21:00 – CAFe’NOIR, accessori irresistibili
    Programma di shopping e moda.
  • Food Network – 20:25 – In cucina con Luca Pappagallo
    Cucina e ricette.
  • Focus – 21:20 – Animali nella tempesta (Documentario – Prima TV)
    Documentario naturalistico in prima visione.
  • Discovery – 21:10 – Ramses III: la tomba dei misteri
    Documentario storico.
  • Giallo – 21:10 – McDonald & Dodds (Serie TV)
    Serie poliziesca britannica.
  • DMAX – 21:40 – Quella pazza fattoria
    Docu-serie sulla vita agricola.
  • Motor Trend – 20:35 – Affari a quattro ruote
    Factual sui motori.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.