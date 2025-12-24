Mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, su Rai 1, sono in onda due speciali dello Zecchino d’Oro. Entrambi sono proposti dalle ore 16:40 circa.

Zecchino d’Oro speciali 24 25 dicembre, chi sono i conduttori

Al timone di tutti e due gli speciali dello Zecchino d’Oro ci sono Cristina D’Avena e Topo Gigio. A loro si uniscono i talent Mìmi e Nartico, per cantare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini. Nelle puntate, fruibili anche in streaming su Rai Play, è dato spazio anche a vari ospiti, oltre che a duetti sui brani iconici del Natale.

Il 24 dicembre, in primis, torna Emma con Ci pensa il vento, brano vincitore dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, oltre che Zoe con Il bacio nel taschino ed Ana Estela e Gioele con Boomer Boom Boom. In programma un sentito omaggio al Maestro Peppe Vessicchio: a tal proposito è eseguita Natale da Re, canzone che lo scorso anno Vessicchio ha regalato al Piccolo Coro dell’Antoniano.

Atteso Ciro Priello dei The Jackal

Nello speciale della Vigilia di Natale dello Zecchino d’Oro si collega il Piccolo Coro di Caivano, in un progetto promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con l’Antoniano. Inoltre, c’è Ciro Priello dei The Jackal, che racconta la canzone scritta per il Piccolo Coro, ovvero Non ne posso più, dedicata all’ultimo giorno di scuola. Il creator Michele Vinci, invece, realizza delle versioni rock di alcuni dei brani celebri del format.

Infine, c’è Anna Benvegnù, figlia del cantautore Paolo Benvegnù, che interpreta insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano Un Natale infinito. Si tratta di uno dei due singoli natalizi scritti dal cantautore, scomparso prematuramente lo scorso anno.

Zecchino d’Oro speciali 24 25 dicembre, chi c’è nella puntata di Natale

Nello speciale dello Zecchino d’Oro del 25 dicembre, giorno di Natale, i conduttori accolgono alcuni protagonisti dell’ultima edizione dello show. Si tratta di Lara con la sua Tu puoi essere, Mattia con Viva le api, Gionsi, Victoria, Nicolò con Perché perché perché ed Alyssa con Uffa le tabelline. Previsto il ritorno di Nicole con L’Asinello Nunù, in gara nella 60esima edizione.

Spazio a Lorenzo Branchetti in arte Maestro Lorenzo, pronto ad insegnare tante cose nuove mediante musica e danza. In puntata è previsto un omaggio a Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, e ad Ornella Vanoni. Per celebrare quest’ultima, i conduttori Topo Gigio e Cristina D’Avena cantano Tristezza (per favore vai via).

In tutti e due gli speciali c’è spazio per la solidarietà. La trasmissione, infatti, supporta la campagna Operazione Pane, che sostiene venti mense francescane in Italia e cinque nel mondo.