Mercoledì 24 dicembre cambia la programmazione tv di Rai 1. In occasione della Vigilia di Natale, infatti, sono numerosi gli speciali proposti sulla rete ammiraglia.

Rai 1 programmazione tv 24 dicembre, come cambia il daytime

Le prime modifiche alla programmazione tv del 24 dicembre interessano il daytime. La mattina, infatti, Storie Italiane con Eleonora Daniele ha una durata inferiore al consueto, in quanto lascia il posto, alle 10:40, al Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2025.

A seguire c’è Antonella Clerici con una puntata inedita di È sempre mezzogiorno e, dopo il TG1, c’è Caterina Balivo con uno speciale, dedicato ai migliori momenti dell’edizione, de La Volta Buona. Non sono previsti né Il Paradiso delle Signore né Vita in Diretta. Al loro posto, dalle 16:30, c’è uno speciale de Lo Zecchino d’Oro, che prosegue sino a L’Eredità delle 18:45.

Confermato, in access prime time, Affari Tuoi.

La Santa Messa in mondovisione

In occasione della Vigilia di Natale, la programmazione tv del prime time di Rai 1 è dedicata interamente alla fede. Alle ore 21:50, infatti, è possibile seguire, in diretta ed in mondovisione, la Santa Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Leone XIV. La trasmissione televisiva è curata da TG1 e Rai Vaticano, in collaborazione con Vatican Media. La voce narrante che accompagna il momento di riflessione e preghiera è quella di Ignazio Ingrao.

Alle 23:30, per una durata di circa 15 minuti, c’è uno speciale di A Sua Immagine. Il programma, da sempre impegnato nel racconto dei momenti di fede, è guidato da Lorena Bianchetti, che effettua una intervista al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Il Presidente della CEI fa i consueti auguri agli italiani, in un’occasione di festa e di riflessione su alcuni dei principali temi che hanno tenuto banco nell’anno che sta per giungere al termine.

Rai 1 programmazione tv 24 dicembre, lo speciale Giubileo 2025 – Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV Fari di Speranza

La prima serata del 24 dicembre, su Rai 1, si conclude alle 23:45 con lo speciale Giubileo 2025-Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV Fari di Speranza. La trasmissione mira a coniugare riflessione e intrattenimento, offrendo uno sguardo approfondito e ispirato sul tema della rinascita e della speranza. Ad arricchire la narrazione vi sono vari ospiti, fra cui Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri e Stjepan Hauser. Tutti loro firmano un racconto capace di analizzare i luoghi del passato, del presente e del futuro, che riflettono il messaggio di Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Papa Leone XIV.