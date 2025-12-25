Giovedì 25 dicembre, su Sky Uno, è in onda la terza puntata di MasterChef Italia 2025. La trasmissione prende il via alle ore 21:25 circa.

MasterChef Italia 2025 terza puntata, i giudici

Al centro di MasterChef Italia 2025 c’è la sfida fra i venti migliori cuochi amatoriali del nostro paese, selezionati, dopo lunghe sfide, nel corso dell’appuntamento di sette giorni fa.

A decretare l’esito delle varie sfide, anche questa settimana, torna il trio di giudici formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L’appuntamento, oltre che in televisione, è proposto anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Sky Go e la piattaforma Now TV.

Continuano ad essere molto positivi gli ascolti. Settimana scorsa, i due episodi proposti, considerando la Total Audience, hanno ottenuto rispettivamente il 3 ed il 4% di share.

La prima (ed unica) Golden Mystery Box dell’edizione

La puntata di Natale di MasterChef Italia prende il via con la prima ed unica Golden Mystery Box dell’edizione. Tale manche è, come sempre, molto importante ai fini della gara, in quanto assegna ai migliori sfidanti la possibilità di salire direttamente in balconata e riuscire ad evitare l’ostacolo insidioso rappresentato dall’Invention Test.

La Golden Mystery Box di oggi è dedicata agli antipasti, portata da sempre molto importante per la cucina italiana, che diviene ancora più centrale nei menù dei giorni di festa.

A seguire, nella puntata, la prima con la Masterclass al completo, è dato spazio all’Invention Test. Tale sfida rende omaggio ad uno degli alimenti più usati ed apprezzati dalle famiglie italiane, soprattutto da quelle che vivono nel Nord del nostro paese. Stiamo parlando della polenta. I concorrenti hanno il compito di trasformare tale piatto da must della tradizione a pietanza creativa e personalizzata. Per farlo, i concorrenti sperimentano abbinamenti diversi e consistenze di vario tipo.

MasterChef Italia 2025 terza puntata, la Skill Test

La terza puntata di MasterChef Italia 2025 giunge al termine con la Skill Test. Con tale prova, i giudici hanno voluto omaggiare le grandi famiglie dell’alta ristorazione italiana e per questo motivo arrivano, in studio, due ospiti. Il primo è lo chef Roberto Bottero del ristorante Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera (Reggio Emilia), la cui prima stella Michelin risale al 1959 e che è stato il primo ristorante italiano a ottenerla.

Il secondo protagonista è lo chef Antonio Dipino del ristorante La Caravella ad Amalfi, il primo locale del sud Italia premiato con la Stella Michelin. A loro è assegnato il compito di dare testimonianza di storie culinarie gloriose e vincenti.