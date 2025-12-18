Giovedì 18 dicembre è in onda la seconda puntata di MasterChef Italia 2025. Il cooking show prende il via alle ore 21:15 circa.

MasterChef Italia 2025 seconda puntata, si forma la Masterclass

MasterChef, prodotto Sky Original realizzato dalla Endemol Shine Italia, è proposto su Sky Uno e visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV. Al centro della seconda puntata ci sono i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ai tre si unisce, ancora una volta, Chiara Pavan. La cuoca, vincitrice di una Stella Michelin e di una Stella Verde Michelin, fa da vedetta dei giudici, assistendo alla prima fase di preparazione del piatto, invitandoli come sempre a ridurre gli sprechi e ad evitare disorganizzazione e disordine sul piano di lavoro.

L’appuntamento odierno promette di essere fondamentale: al termine, infatti, è formata la Masterclass.

MasterChef Italia 2025 seconda puntata, la novità dei Creative Test

Dopo il debutto di settimana scorsa, otto concorrenti hanno già ottenuto il tanto agognato grembiule bianco. Altri cuochi amatoriali, il 18 dicembre, affrontano i Live Cooking, nella speranza di ricevere i tre sì che gli permetterebbero di avere la certezza di partecipare allo show.

Al termine delle selezioni, gli aspiranti concorrenti che hanno ricevuto due sì ed un no affrontano gli inediti Creative Test. Tale manche è formata da prove basate su fantasia e creatività. Ogni partecipante deve cercare di convincere proprio il giudice che, nella fase precedente, ha dato un parere negativo. Fondamentale, in queste operazioni delicate, è ancora una volta il ruolo di Chiara Pavan, che partecipa con i giudici all’assaggio dei piatti ed alla scelta finale. Al termine della prova, infatti, è chiusa la Masterclass, formata da 18 concorrenti.

Torna l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine

Con la formazione della Masterclass di MasterChef Italia fa il suo ritorno la striscia quotidiana denominata MasterChef Magazine. Il programma è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:35 su Sky Uno. Lo show, dedicato al settore culinario, è formato dai cuochi amatoriali in gara quest’anno, che si alternano a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti. Da segnalare anche il ritorno di amati personaggi delle passate edizioni, a partire dalla vintrice dello scorso anno, ovvero Anna Zhang, che realizza piatti all’insegna dell’ecosostenibilità e del green.