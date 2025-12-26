Venerdì 26 dicembre, su Rai 1, è in onda la serata evento Le Note del Natale. Il concerto è proposto dalle ore 21:30, al termine di Affari Tuoi, ed è condotto da Eleonora Daniele.

Le Note del Natale, un progetto per valorizzare il patrimonio artistico e culturale

Le Note del Natale è un progetto nato da una idea di Padre Enzo Fortunato. Giornalista e saggista, ha diretto per anni la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi ed ha collaborato spesso con la Rai, ideando e conducendo lo show In cammino.

La trasmissione è realizzata dalla Audio Visual Service ed ha come consulente artistico Emanuele Giovannini. L’autore è Francesco Milazzo e la regia è diretta da Marco Capasso.

La serata-evento, oltre che in televisione, è fruibile in streaming su Rai Play.

La partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli

Nel corso de Le Note del Natale, la conduttrice Eleonora Daniele e Padre Enzo Fortunato firmano un viaggio tra emozioni, grandi artisti e melodie intramontabili. Il risultato finale è una narrazione in grado di trasmettere il vero significato del Natale.

Ad arricchire la serata c’è la partecipazione di numerosi ospiti, sia nazionali che internazionali, che si alternano sul palco per interviste ed esibizioni. Tutte le performance musicali sono accompagnate dal Gospel Voices e il Coro dell’Antoniano, protagonisti della tradizione musicale natalizia, e si svolgono nei luoghi storici e religiosi di Roma, Napoli e Firenze.

Fra gli ospiti spicca la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli, fra i cantanti italiani più apprezzati in tutto il mondo. Il tenore, durante lo show, esegue il suo celebre Ave Maria.

Le Note del Natale, gli altri ospiti

Ma durante Le Note del Natale è dato spazio a vari altri cantanti. In primis c’è Noemi, protagonista già del Concerto di Natale da Assisi. Spazio, poi, alla voce di Arisa, reduce dall’esperienza da coach a The Voice Senior e che a febbraio tornerà in gara al Festival di Sanremo.

Altro cantante inserito nella scaletta della serata evento è Al Bano, che ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo e capace di vincere 26 dischi d’oro e 24 dischi di platino. Il parterre di artisti è completato da Marco Masini e Sal Da Vinci, anche loro annunciati come Big al prossimo Festival.

Durante Le Note del Natale ci sono, come detto, delle interviste, con le quali è offerto uno sguardo inedito sul Natale e sul mondo dello spettacolo. Fra i protagonisti dei faccia a faccia ci sono conduttore Alessandro Greco e Carlo Conti, conduttore e Direttore artistico di Sanremo.