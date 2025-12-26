Il film Il gioioso Natale di Mrs Miracle (titolo originale: Mrs. Miracle) è disponibile per la visione sul canale Rai 2. Michael Scott ne cura la direzione, realizzando una commedia romantica natalizia, datata 2010. La pellicola è tratta dal popolare ciclo di romanzi dell’autrice Debbie Macomber. La narrazione sviluppa la storia di una giovane vedova che, grazie all’arrivo provvidenziale di una tata speciale e dall’aura magica, ritrova la speranza e la gioia di aprirsi nuovamente all’amore, proprio durante il periodo magico delle feste.

Regia, produzione e protagonisti del film Il gioioso Natale di Mrs Miracle

La direzione del film è affidata a Michael Scott.

La produzione è una collaborazione canadese‑statunitense, con distribuzione in Italia sul canale Rai 2.

I protagonisti principali che animano la commedia sono: Doris Roberts (Mrs. Miracle), Erin Karpluk (Holly Jensen), James Van Der Beek (Jake Finley), Lauren Holly e Michael Strusievici (Gabe Jensen).

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Canada. La location principale scelta è stata la città di Vancouver, una delle ambientazioni più utilizzate per la realizzazione di molteplici produzioni televisive e cinematografiche a tema natalizio, grazie ai suoi paesaggi e studi.

Trama del film Il gioioso Natale di Mrs Miracle

Holly Jensen (Erin Karpluk) è una giovane vedova che lavora in un grande magazzino e si dedica interamente alla cura del figlio Gabe (Michael Strusievici). La sua vita, segnata dal lutto, cambia radicalmente quando incontra Mrs. Miracle (Doris Roberts). Ecco che Mrs. Miracle è una tata dal carattere eccentrico e dall’aura magica, la quale sembra possedere sempre la soluzione giusta a ogni problema. Di conseguenza, la tata incoraggia Holly ad aprirsi di nuovo all’amore e la spinge dolcemente verso Jake Finley (James Van Der Beek), il figlio della proprietaria del negozio.

Intanto, tra equivoci, momenti di grande tenerezza e l’intervento costante della magia del Natale, Holly scopre che la vita può ancora regalarle nuove opportunità. Nonostante ciò, il suo cuore si riapre lentamente. Perciò, il film esplora il suo difficile percorso di guarigione emotiva. Poi, la presenza di Mrs. Miracle agisce come un catalizzatore di felicità. Quindi, il Natale diventa il simbolo della sua rinascita. Eppure, il ricordo del marito defunto non scompare. Alla fine, il trionfo dell’amore è assicurato. La trama è una commedia romantica che esplora il tema della seconda possibilità e del potere curativo della fede e dell’amore.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, grazie ai saggi e misteriosi consigli di Mrs. Miracle, Holly e Jake si innamorano e prendono la decisione di costruire insieme un futuro sereno. La tata, compiuta la sua missione di riportare la speranza e l’amore, scompare misteriosamente, senza lasciare tracce. Il film si chiude con un Natale sereno, con Holly e la sua nuova famiglia riunite, celebrando il lieto fine e l’intervento della magia delle feste.

Cast completo del film Il gioioso Natale di Mrs Miracle

Il cast riunisce attori canadesi e statunitensi, molti dei quali noti al pubblico televisivo e cinematografico. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: